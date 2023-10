Qual é o prêmio em dinheiro recebido por Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica?

Além do prestígio esportivo, as medalhas conquistadas por Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica Artística têm um peso financeiro. A Federação Internacional de Ginástica paga premiações em dinheiro para as melhores colocadas.



Até o momento, a brasileira conquistou três medalhas na competição realizada na Antuérpiana Bélgica: duas de prata (equipes e individual geral) e uma de ouro (individual no salto). Somando as premiações, Rebeca receberá, pelo menos, 2.500 francos suíços (cerca de R$ 14 mil).



