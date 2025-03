O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (17) a Flamengo TV, novo projeto do clube. Quem apareceu no vídeo de lançamento da TV foi a campeã olímpica Rebeca Andrade. A medalhista elogiou o projeto que planeja fazer transmissões para além do futebol, cobrindo as modalidades olímpicas que o clube participa.

— Acredito que assim como a gente traz visibilidade para o clube, o Flamengo também traz visibiliadade para a gente. Com essa mudança, trazendo tudo para a Flamengo TV, com o clube participando de tudo isso e querendo fazer a diferença, melhora não somente a ginástica, como todos os esportes — disse a atleta no teaser de divulgação.

Rebeca Andrade renovou o contrato com o Flamengo até 2028 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No final de fevereiro, Rebeca Andrade renovou o contrato com o clube. A atleta olímpica brasileira com mais medalhas, está no Flamengo há 11 anos e renovou o contrato por mais quatro, acompanhando o ciclo olímpico de Los Angeles. Para a atleta, a renovação com o clube é motivadora:

— Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Flamengo mais uma vez. Já são muitos anos vestindo essa camisa e é uma honra levar o nome do clube para o mundo. Acredito que ainda temos muitas conquistas pela frente e um futuro brilhante. A renovação me deixa ainda mais motivada e orgulhosa de seguir escrevendo minha história aqui.

Novo momento da TV do Flamengo

Flávia da Justa, diretora de comunicação e conteúdo do Flamengo, detalhou o momento da TV do clube. Segundo a dirigente, o projeto foi idealizado há anos e lapidado para que se encaixe no melhor cenário aos telespectadores e comunicadores.

Equipe de contratados da Flamengo TV (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Esse projeto surgiu a 17 anos atrás, o ressurgimento da Flamengo TV. A gente entende que esse é um momento de evolução para o Flamengo. Assim, também para a TV do clube. Trabalhar com a tecnologia, que possibilita mais agilidade e eficiência, fazendo várias transmissões ao vivo. Estamos trazendo a gestão da TV para dentro do clube, diferente da gestão anterior. Contratamos um time para viabilizar esse projeto. Essa gestão dentro de casa é muito importante — disse Flávia da Justa.