A noite de domingo (16) foi de muita festa para jogadores, membros da diretoria e do estafe do Flamengo por conta da conquista do Campeonato Carioca. Após bater o Fluminense no segundo jogo da decisão, os rubro-negros foram festejar o troféu (o 39° do Rubro-Negro) no Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os campeões foram para a festividade na Lagoa Rodrigo de Freitas direto do Maracanã, vestindo uma camisa comemorativa do Flamengo. O evento contou com a presença de familiares e convidados. A grande atração do local foi a taça da competição, que recebeu o nome de Zico.

Jogadores do Flamengo e convidados compartilharam imagens da festa. Veja alguns registros!

Jogadores do Flamengo na festa do título carioca (Foto: Reprodução)

Arrascaeta, do Flamengo, na festa do título carioca (Foto: Reprodução)

Boto, do Flamengo, na festa do título carioca (Foto: Reprodução)

Segunda-feira de folga

Após a conquista, o elenco rubro-negro recebeu um dia de folga. Assim, se reapresentarão na terça-feira, já visando a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. No Maracanã, as equipes se enfrentam no dia 29 de março.

Nada de folga para o presidente Bap

Após celebrar o terceiro título do Flamengo em sua gestão (anteriormente teve a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara), o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, viajou para o Paraguai para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Libertadores.

