Com João Guilherme e Daniela Boaventura, Flamengo anuncia ‘Flamengo TV’

O Flamengo lançou, na manhã desta segunda-feira (17), a Flamengo TV. A nova equipe de televisão do clube conta com o narrador João Guilherme, que estava na Paramount+, e a apresentadora Daniela Boaventura, ex-ESPN.

Além de anunciar os principais nomes da Flamengo TV, o clube divulgou que irá transmitir, com imagens, jogos do Brasileirão para países do exterior. A cerimônia foi realizada na Gávea, um dia após a equipe conquistar o título do Campeonato Carioca em cima do Fluminense.

Daniela Boaventura e João Guilherme são os novos nomes da Flamengo TV (Foto: Lucas Bayer)

Chegada de João Guilherme e Daniela Boaventura

Narrador oficial da Flamengo TV, João Guilherme ficou visivelmente emocionado durante a coletiva de apresentação. O comunicador rescindiu seu contrato com a plataforma de streaming para participar da reformulação da comunicação do clube.

- Estou muito emocionando. É uma responsabilidade do tamanho do clube. Uma honra muito grande - afirmou.

João Guilherme é uma das apostas da reformulação da Flamengo TV (Foto: Lucas Bayer)

Já Daniela Boaventura, outro grande reforço da Flamengo TV, detalhou a sua relação com o clube carioca, que passou de geração para geração. A gaúcha de 36 anos fez parte dos canais Disney durante 12 anos.

- Meu pai, que foi jogador de basquete do Flamengo, deve estar chorando em algum lugar. Estou muito feliz - afirmou.

Antes de ingressar na ESPN, ela teve passagem de sucesso pela antiga Fox Sport. No canal, ela trabalhou na cobertura das Copa do Mundo de 2014 e 2018, além dos jogos Olímpicos de 2016 e 2020. Durante o período, Daniela Boaventura também foi a responsável por comandar o programa diário "Central Fox”. A informação foi dada de primeira mão pelo Lance!, no dia 11 de março.

Daniela Boaventura reforçará o novo projeto da Flamengo TV (Foto: Lucas Bayer)

Novo momento da TV do clube

Flávia da Justa, diretora de comunicação e conteúdo do Flamengo, detalhou esse momento da TV do clube. Segundo a dirigente, o projeto foi idealizado há anos e lapidado para que se encaixe no melhor cenários aos telespectadores e comunicadores.

- Esse projeto surgiu a 17 anos atrás o ressurgimento da FlamengoTV. A gente entende que esse é um momento de evolução para o Flamengo. Assim, também para a TV do clube. Trabalhar com a tecnologia, que possibilita mais agilidade e eficiência, fazendo várias transmissões ao vivo - iniciou.

- Estamos trazendo a gestão da TV para dentro do clube, diferente da gestão anterior. Contratamos um time para viabilizar esse projeto. Essa gestão dentro de casa é muito importante - completou.

Estreia da Flamengo TV

A primeira transmissão da Flamengo TV será na noite desta segunda-feira, às 20h30, no sorteio da fase de grupos da Libertadores. A fase de grupos acontece entre os dias 2 de abril e 28 de maio. O sorteio do mata-mata tem previsão de ser realizado no dia de junho, com os jogos eliminatórios começando em agosto. A grande final, que ainda não tem palco definido, será dia 29 de novembro.