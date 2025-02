O Flamengo anunciou nesta terça-feira (25) a renovação do contrato de quatro das cinco ginastas da equipe brasileira de ginástica artística. Com isso, as medalhistas Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira seguirão no clube.

Rebeca Andrade, atleta olímpica brasileira com mais medalhas, está no Flamengo há 11 anos e renovou o contrato por mais quatro, acompanhando o ciclo olímpico de Los Angeles. Para a atleta, a renovação com o clube é motivadora:

- Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Flamengo mais uma vez. Já são muitos anos vestindo essa camisa e é uma honra levar o nome do clube para o mundo. Acredito que ainda temos muitas conquistas pela frente e um futuro brilhante. A renovação me deixa ainda mais motivada e orgulhosa de seguir escrevendo minha história aqui.

Atletas olímpicas representam o Flamengo (Foto: Reprodução/CRF)

Atleta do Flamengo desde 2016, Flavia Saraiva também renovou com o clube por mais quatro anos. A atleta é outra brasileira que está entre as 10 melhores ginastas do mundo e revelou que vestir a camisa do time é um orgulho:

- É ótimo renovar e seguir por mais quatro anos com a Nação! É uma honra representar o Flamengo, um clube gigantesco, e poder competir em alto nível. Vestir essa camisa e levar o nome do Flamengo nos campeonatos brasileiros e internacionais é uma grande responsabilidade e motivo de orgulho. Só tenho a agradecer à torcida pelo apoio incondicional. É só felicidade!

Jade Barbosa, uma das mais experientes da equipe de ginástica artística, seguirá no Flamengo por mais um ano. A atleta, que está no clube há 28 anos, celebrou a renovação e já pensa no clube nas olimpíadas de Los Angeles:

- Era impossível viver da ginástica artística e hoje é diferente. Ter o esporte como profissão é uma conquista e o Flamengo tem um papel fundamental nisso. Renovar e seguir ao lado das meninas me motiva ainda mais e tenho certeza de que teremos Flamengo em Los Angeles.

Jade Barbosa é veterana da Ginástica Artística brasileira (Foto: Marina Ziehe/COB)

Lorrane Oliveira já está no clube há 20 anos e garantiu a permanência no Flamengo em 2025. A ginasta é Flamenguista celebrou a oportunidade.

- Cheguei muito jovem e, hoje, aos 27 anos, continuo vestindo essa camisa com a mesma dedicação e amor. Só posso agradecer por essa trajetória e por mais essa oportunidade - disse.

Julia Soares, de 19 anos, que fecha o quinteto que conquistou o bronze em Paris, saiu do Cegin (Centro de Excelência de Ginástica do Paraná) e foi para o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.

Ginástica feminina fez história em Paris

Nos Jogos de Paris 2024, o Brasil conquistou o primeiro bronze na disputa por equipes da ginástica artística. A equipe conquistou nota 164.497, contra os EUA (171.296) e Itália (165.494). A medalha foi conquistada no último aparelho da competição.

Ginástica feminina conquista bronze na disputa por equipes (Miriam Jeske/COB)

Além do feito na disputa por equipes, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil. Somente em Paris, a atleta somou um ouro, duas pratas e um bronze, totalizando seis medalhas na carreira.