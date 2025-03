Jóia africana do Flamengo se destaca no título da Libertadores

Shola Ogundana foi um dos grandes destaques do bicampeonato da Libertadores Sub-20 conquistado pelo Flamengo no último domingo (18), diante do Palmeiras. Eleito o melhor jogador da competição, o nigeriano teve papel fundamental na campanha vitoriosa do Rubro-Negro, contribuindo com dois gols e duas assistências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Quem é Shola Ogundana, estrela da base do Flamengo

Nascido Elijah Oluwashola Ogundana, Shola é natural de Ifaki, cidade localizada no estado de Ekiti, no sudoeste da Nigéria. O jovem, que completou 20 anos em 22 de fevereiro de 2025, iniciou sua trajetória no futebol na academia Beyond Limits, onde rapidamente chamou atenção pelo talento e potencial.

Durante o Torneo di Viareggio de 2022, enquanto atuava pela Alex Transfiguration, outra academia nigeriana, Shola despertou o interesse de olheiros do Flamengo. Após um período de observação, foi contratado por empréstimo junto ao Remo Stars, clube detentor de seus direitos econômicos. Em julho de 2024, o Flamengo exerceu a cláusula de compra prevista no contrato, adquirindo 70% dos direitos do jogador por R$ 2,4 milhões.

continua após a publicidade

Desde sua chegada ao clube carioca, Shola já soma importantes conquistas na base. Além do bicampeonato da Libertadores Sub-20 em 2024 e 2025, também levantou a Copa Intercontinental Sub-20 em 2024.

Conheça Shola Ogundana, promessa da base do Flamengo que foi essencial no título da Libertadores sub-20 (Foto: Divulagação/Flamengo)

Confira a reação do público com o desempenho de Shola pelo Flamengo

➡️Técnico do Chelsea valoriza intercâmbio e mira jogo contra o Flamengo no Mundial