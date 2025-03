O Rio de Janeiro amanheceu vermelho e preto nesta segunda-feira (17), em virtude do 39º título do Flamengo no Campeonato Carioca. Após a conquista, a jornalista Mariana Gross voltou a festejar um feito do clube rubro-negro durante a programação da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desta vez, a comunicadora inovou e não apareceu no final da transmissão do "RJ TV" com o uniforme do Flamengo. Para festejar o título do Campeonato Carioca, Mariana Gross separou os últimos minutos do jornal para parabenizar o time de coração. Ela ainda lembrou da conquista da Libertadores sub-20, feito realizado no mesmo dia do triunfo no estadual.

- O grito está na ponta da língua e a bandeirinha está na ponta da bancada. Para celebrar, inclusive também a vitória na Libertadores sub-20. A galera também venceu lá. Então, parabéns Flamengo por mais esta vitória - comemorou a comunicadora.

continua após a publicidade

➡️ Léo Ortiz exalta coletivo em boa fase do Flamengo: ‘por isso tem tantos na seleção’

Campeonato Carioca e Libertadores sub-20

Em campo, o Flamengo conquistou no último domingo (16) os títulos do Campeonato Carioca e Libertadores sub-20. A equipe principal faturou o estadual em cima do Fluminense, ao vencer o primeiro jogo por 2 a 1, e empatar por 0 a 0 o confronto decisivo, ambos no Maracanã.

Por outro lado, os frutos da categoria de base do clube rubro-negro venceram o título continental sobre o Palmeiras. Os Garotos do Ninho venceram as joias do alviverde nos pênaltis por 3 a 2. Durante os 90 minutos, as equipes protagonizaram um empate, por 1 a 1, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade