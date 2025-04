Laureus 2025: Lamine Yamal vence prêmio de Revelação do Ano

Joia do futebol espanhol, Lamine Yamal foi eleito a Revelação do Ano no Laureus 2025, evento que premia os melhores do esporte mundial. Aos 17 anos, o atacante do Barcelona é um dos nomes mais promissores da modalidade, já sendo protagonista não só do clube catalão, como também da seleção espanhola.

Lamine Yamal teve cinco concorrentes ao prêmio de revelação do ano. Quatro eram atletas: Julien Alfred (atletismo), Summer McIntosh (natação), Letsile Tebogo (atletismo) e Victor Wembanyama (basquete). O Bayer Leverkusen, que foi a grande surpresa do futebol europeu em 2024, também estava na disputa.

— Eu teria adorado estar com vocês, mas não foi possível. É um orgulho para mim e para a minha família. Agradeço à equipe da Seleção (Espanha) e ao Barça. Oxalá cheguem também os títulos coletivos. Continuarei a trabalhar para estas coisas — disse Lamine Yamal em meio a vídeo enviado ao Laureus.

O jovem de 17 anos não pôde estar presente no evento justamente pelo fato de que o Barcelona vive sua sequência mais importante da temporada. Já nesta terça-feira (22), os Culés recebem o Mallorca, pela 33ª de La Liga, podendo abrir sete pontos de frente para o Real Madrid.

No domingo (26), o Barça enfrenta o Real Madrid em El Clásico válido pela final da Copa do Rei. Nas duas próximas semanas, duela contra a Inter de Milão pela semifinal da Champions League.

Números e conquistas de Lamine Yamal em 2024

(Foto: Miguel Medina/AFP)

Em sua primeira temporada efetiva como profissional, Lamine Yamal tomou o futebol mundial como um raio em 2024. Pelo Barcelona, apenas sete gols e nove assistências. Já pela Espanha, foi um dos protagonistas no título da Euro de 2024, contribuindo um gol e quatro assistências.

O Laureus não foi o primeiro prêmio individual de Yamal, que também recebeu o Troféu Kopa, entregue pelos organizadores da Bola de Ouro ao melhor jogador sub-21 do mundo na temporada.