Simone Biles fala sobre Rebeca Andrade em Prêmio Laureus

Grandes estrelas da ginástica na atualidade, Simone Biles e Rebeca Andrade protagonizaram a disputa mais aguardada nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Nesta segunda-feira (21), as duas se reencontram como indicadas ao Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do Esporte, que premia os melhores atletas de cada ano. A cerimônia acontece em Madri, a partir das 15h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Mentor de Rebeca Andrade revela planejamento da Seleção para ciclo olímpico

Ao ser perguntada sobre quem seria a personalidade do esporte que mais aguardava encontrar nos eventos do Prêmio Laureus, Simone Biles não hesitou ao citar o nome de Rebeca Andrade. Antes da cerimônia principal, as duas estiveram juntas no domingo (20), acompanhando o jogo do Real Madrid.

- Minha amizade com a Rebeca é tão divertida. Na nossa competição há uma boa rivalidade, uma competição saudável. Sinto que nós levamos uma a outra a cada limite, ao limite pessoal de cada uma. É sempre empolgante quando eu tenho a chance de competir com ela, porque estou sempre muito alerta - declarou Biles, em vídeo publicado nas redes sociais do Laureus.

continua após a publicidade

Rebeca Andrade, que em Paris conquistou o ouro no solo, prata no individual geral e no salto e bronze por equipes, foi indicada ao Prêmio Laureus na categoria Retorno do Ano. Simone Biles, que também subiu ao pódio quatro vezes nos Jogos Olímpicos de 2024, com três ouros e uma prata, concorre ao prêmio de Melhor Atleta Feminina do Ano.

Retorno do Ano

Rebeca Andrade é a única brasileira indicada ao Laureus em 2025 (Foto: Divulgação)

O desempenho espetacular de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de 2024, após superar diversas lesões e passar por três cirurgias nos joelhos. Em Paris, Rebeca subiu ao pódio quatro vezes: foi campeã no solo, medalhista de prata no salto e no individual geral, além de medalhista de bronze por equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na ocasião, Rebeca também se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil, entre homens e mulheres. Com as quatro medalhas de Paris somadas às duas conquistadas em Tóquio, ela superou a marca de Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco pódios.

Onde assistir ao Prêmio Laureus

A 25ª edição do Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do Esporte, acontece nesta segunda-feira (21), em Madri, a partir das 15h (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal fechado SporTV.