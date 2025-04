Real Madrid é eleito o ‘Time do Ano’ no prêmio Laureus 2025

Evento que premia os melhores do esporte no ano, o Laureus acontece nesta segunda-feira (21). O Real Madrid venceu um dos troféus mais importantes da noite, sendo coroado com o "Time do Ano". Os Merengues disputaram o troféu com outros dois times espanhóis: seleção masculina e o time feminino do Barcelona, além da McLaren (Fórmula 1), Boston Celtics (NBA) e seleção dos Estados Unidos (basquete).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Líderes do atual elenco, Luka Modric e Dani Carvajal foram os representantes do Real Madrid no evento. A dupla subiu ao palco e recebeu o troféu diretamente das mãos de Rafael Nadal, ex-tenista que é torcedor assumido do clube da capital espanhola.

continua após a publicidade

— Tivemos uma grande temporada, ganhamos muitos troféus. Demonstramos excelência em campo. O Real Madrid é uma equipe que te leva a fazer o melhor. A competição foi muito dura, mas fomos os melhores e merecemos ganhar — comentou Luka Modric.

— O momento que vivemos agora é de dar a volta por cima. Teremos um grande desafio no sábado (final da Copa do Rei, contra o Barcelona), o Mundial de Clubes... É um grande momento para nos levantarmos e demonstrar que somos o Real Madrid — disse Carvajal sobre o Real Madrid no palco do Laureus.

continua após a publicidade

Mesmo passando por dificuldades na atual temporada, em que já foi eliminado na Liga dos Campeões e se encontra com quatro pontos a menos que o Barcelona, o Real Madrid conquistou os principais títulos do futebol mundial em 2024. Foram cinco títulos, sendo eles: La Liga, Champions League, Supercopa da Espanha, Supercopa da Uefa e Intercontinental de Clubes.

O prêmio de Time do Ano é dado pelo Laureus desde 2001. Mesmo empilhando grandes títulos ao longo do século, foi a primeira vez que o Real Madrid conquistou o troféu em questão. Antes, o Barcelona havia sido o único time espanhol a ser eleito.

Real Madrid entra em sua semana mais importante da temporada

Lucas Vázquez e Jude Bellingham pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Em meio ao prêmio do Laureus, o Real Madrid entra em sua semana mais importante da temporada. Isso porque dois resultados ruins podem significar um calendário sem títulos para os Blancos. Serão dois jogos, um pelo Campeonato Espanhol, fora de casa, contra o Getafe, e a final da Copa do Rei, no sábado (26), contra o Barcelona.

Até o momento, o Real figura a segunda colocação de La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona e com seis jogos para o fim. Em caso de derrota para o Getafe, o Barça pode aumentar a distância para sete pontos. Os Culés entram em campo na terça (22), contra o Mallorca.