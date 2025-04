O Comitê Olímpico do Brasil anunciou, na última quarta-feira (16), a renovação de patrocínio com a Medley para o próximo ciclo olímpico (Los Angeles-2028). O COB promoveu uma mesa redonda com a participação da Dra. Ana Côrte, chefe-médica do COB; Carla Di Pierro, psicóloga do COB; Júlia Soares e Lorrane Oliveira, atletas da Seleção Brasileira de ginástica artística, para falar sobre saúde mental. O evento foi realizado no Centro de Treinamento Time Brasil, Barra da Tijuca (RJ).

Saúde mental no esporte

Após a mesa redonda, tanto a Lorrane Oliveira, quanto a Júlia Soares falaram com exclusividade com o Lance!. As atletas comentaram o que normalmente elas fazem quando estão juntas, seja durante uma competição ou não, para espantarem seus "pesadelos" e conseguirem manter a tranquilidade e a saúde mental em dia.

- A gente tem o nosso momento ali, né, depois do treino, ou seja, saber que esse momento é necessário, até para chegar mais leve em competição, e eu acho que a gente faz mais isso mesmo, mais do que focar em competição, falar sobre competição, sobre treino, a gente deixa esse momento para falar no ginásio mesmo, fora a gente faz outras coisas, porque é importante também e necessário - declarou Lorrane Oliveira.

- Eu posso dizer, principalmente, nas minhas experiências das Olimpíadas. A gente estava lá para se divertir, e a gente realmente se divertiu. Não estava fácil, a gente estava no nosso melhor, mas também estávamos cansadas e era algo que a gente já realmente esperava. No entanto, eu torci, eu amo quando tem torcida durante a competição. É algo que para a equipe isso ajuda muito, porque às vezes sozinho lá você não consegue, mas ter uma equipe ao seu lado, torcendo e gritando para que você consiga realizar a apresentação da melhor forma, isso acaba sendo o mais importante e o diferencial da nossa equipe - comentou Júlia Soares.

Parceria de Júlia e Lorrane com a Medley

Medalhistas de bronze em Paris-2024, Júlia Soares e Lorrane Oliveira foram anunciadas como parceiras da Medley. A curitibana, de apenas 19 anos, integrará o Time Olímpico Medley, sendo uma aposta da marca para a nova geração de atletas. Por outro lado, a carioca, de 27 anos, contribuirá em ações de comunicação ao longo do ano.

