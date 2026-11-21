Rayssa Leal está na semifinal da Copa do Mundo de skate street
Skatista será a única representante do Brasil na fase final do torneio; etapa vale pontos para classificação olímpica
Na madrugada deste sábado (21), em Utsunomiya, no Japão, Rayssa Leal terminou a fase de quartas de final da Copa do Mundo de skate street no terceiro lugar e avançou à semi. As outras quatro brasileiras na disputa, Julia Cidrão, Gabi Mazetto, Maria Lúcia e Duda Ribeiro não se colocaram entre as 16 melhores classificadas e se despediram da competição. No masculino, Sebastian Simonetto (3º) e Filipe Mota (12º) representam o Brasil na semi.
➡️ Brasileiros para ficar de olho após as Olimpíadas da Juventude
Na sessão de quartas, 40 skatistas foram divididas em quatro baterias. Em cada uma delas, que contava com 10 atletas, cada competidora teve direito a duas voltas de 45 segundos. Ao final de ambas, apenas a melhor pontuação foi considerada para a definição das semifinalistas. A japonesa Coco Yoshizawa ficou com o primeiro lugar, e a chinesa Chenxi Cui com o segundo.
Rayssa Leal entrou direto nas quartas devido ao sexto lugar no ranking mundial. Já impondo seu domínio, a brasileira anotou 77.31 e assumiu o tobo logo na primeira volta. Na segunda, sofreu uma queda nos últimos momentos e recebeu 60.47, não melhorando a pontuação.
A etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street vale pontos para o ranking mundial e para a classificação às Olimpíadas de Los Angeles 2028. Confira a programação da fase final:
Domingo - 22/11*
02h35 - Semifinais femininas
05h05 - Semifinais masculinas
Segunda - 23/11*
00h30 - Final feminina
02h00 - Final masculina
*Horários de Brasília
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Brasileiras são eliminadas nas quartas
A participação brasileira na competição começou com Julia Cidrão (24ª), de 15 anos. Na primeira volta, ela alcançou 56.73 pontos. Na segunda tentativa, porém, a atleta sofreu uma queda logo na primeira manobra e não conseguiu completar a apresentação, encerrando com 0.20.
Na segunda bateria, Gabi Mazetto (28ª) teve dificuldades na primeira volta, com duas quedas e nota 21.15. Na segunda tentativa, a brasileira arriscou mais, executou boas manobras e melhorou seu desempenho, conquistando 48.95 pontos.
Já na terceira bateria, Maria Lúcia (21ª) garantiu 59.25 pontos na primeira volta, após uma apresentação segura. Duda Ribeiro, por sua vez, sofreu uma queda na reta final e recebeu 42.19. Na segunda tentativa, Maria não conseguiu melhorar sua marca e somou apenas 0.22, enquanto Duda fez uma volta consistente, alcançou 59.76 pontos e superou sua nota anterior.
Mais LANCE!
Bortoleto critica desempenho da Audi em Las Vegas e chama ida ao Q2 de milagre
Brasileiro sofre com prolemas no carro neste final de semana
GP de Las Vegas: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
Antonelli é o mais rápido, mas Verstappen fica com a 21ª pole da F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
Ferrari tem eliminação dupla na F1 e registra feito negativo pela primeira vez desde 2025
Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram eliminados no Q2
Bortoleto elimina Rafa Câmara da classificação, mas também cai no GP de Las Vegas de F1
Última sessão ficou sem brasileiros, que foram eliminados no Q1 e no Q2
Volta a volta da pole de Verstappen no GP de Las Vegas pela F1 2026
Sessão definiu a vigésima primeira pole position da temporada de 2026
Papo com Helio Castroneves: Corrida do Milhão, a importância para além do prêmio
Velopark, no RS, recebeu a Corrida do Milhão da Stock Car no último fim de semana
Russell desbanca Antonelli e lidera último treino do GP de Las Vegas na F1
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Las Vegas
Publicação de equipe da F2 coloca em dúvida futuro de Rafa Câmara na F1 2026
Piloto brasileiro está dividido entre seguir na F1 ou voltar à categoria de base
Exclusivo: Raoni Barcelos relata racismo em outras modalidades e compara cenário com o UFC
Brasileiro deixa ainda recado para as novas gerações no Dia da Consciência Negra
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas neste sábado (21)
A última etapa nos Estados Unidos acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Carlos Alcaraz vence e atinge marca histórica no ATP Finals
Espanhol superou Flavio Cobolli e encerrou a fase de grupos invicto
Com títulos definidos, F1 tem disputa milionária na reta final da temporada
Equipes ainda disputam posições que podem representar milhões em premiação
Lewis Hamilton mudou a história da F1 dentro e fora das pistas
Britânico é o primeiro e único negro a disputar uma corrida na elite do automobilismo
VÍDEO: Wembanyama 'transforma' enterrada em arremesso na NBA
Pivô francês combina alcance físico com atuação de destaque na vitória do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Clippers
Bortoleto diz 'se sentir bem' após problema no TL2 em Las Vegas
Brasileiro abandonou a sessão antes do fim por conta de intercorrência no carro
Alex Poatan rebate antigo rival antes do UFC 335: 'Eu sempre falei'
Brasileiro aponta motivo de considerar voltar aos meio-pesados em caso de derrota para Sergei Pavlovich
F1: cinco pilotos disputam GP de Las Vegas com punições no grid
Carros de Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Lance Stroll tiveram suas unidades de potência modificadas
Sinner coloca retorno ao tênis em dúvida: 'Nem perto de voltar à quadra'
Número 2 do mundo se recupera de uma lesão no joelho após mais de três meses afastado do circuito