Na madrugada deste sábado (21), em Utsunomiya, no Japão, Rayssa Leal terminou a fase de quartas de final da Copa do Mundo de skate street no terceiro lugar e avançou à semi. As outras quatro brasileiras na disputa, Julia Cidrão, Gabi Mazetto, Maria Lúcia e Duda Ribeiro não se colocaram entre as 16 melhores classificadas e se despediram da competição. No masculino, Sebastian Simonetto (3º) e Filipe Mota (12º) representam o Brasil na semi.

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Na sessão de quartas, 40 skatistas foram divididas em quatro baterias. Em cada uma delas, que contava com 10 atletas, cada competidora teve direito a duas voltas de 45 segundos. Ao final de ambas, apenas a melhor pontuação foi considerada para a definição das semifinalistas. A japonesa Coco Yoshizawa ficou com o primeiro lugar, e a chinesa Chenxi Cui com o segundo.

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Rayssa Leal entrou direto nas quartas devido ao sexto lugar no ranking mundial. Já impondo seu domínio, a brasileira anotou 77.31 e assumiu o tobo logo na primeira volta. Na segunda, sofreu uma queda nos últimos momentos e recebeu 60.47, não melhorando a pontuação.

A etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street vale pontos para o ranking mundial e para a classificação às Olimpíadas de Los Angeles 2028. Confira a programação da fase final:

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Domingo - 22/11*

02h35 - Semifinais femininas

05h05 - Semifinais masculinas

Segunda - 23/11*

00h30 - Final feminina

02h00 - Final masculina

*Horários de Brasília

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Brasileiras são eliminadas nas quartas

A participação brasileira na competição começou com Julia Cidrão (24ª), de 15 anos. Na primeira volta, ela alcançou 56.73 pontos. Na segunda tentativa, porém, a atleta sofreu uma queda logo na primeira manobra e não conseguiu completar a apresentação, encerrando com 0.20.

Na segunda bateria, Gabi Mazetto (28ª) teve dificuldades na primeira volta, com duas quedas e nota 21.15. Na segunda tentativa, a brasileira arriscou mais, executou boas manobras e melhorou seu desempenho, conquistando 48.95 pontos.

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Gabi Mazetto na Copa do Mundo de skate street (Foto: Reprodução/Instagram)

Já na terceira bateria, Maria Lúcia (21ª) garantiu 59.25 pontos na primeira volta, após uma apresentação segura. Duda Ribeiro, por sua vez, sofreu uma queda na reta final e recebeu 42.19. Na segunda tentativa, Maria não conseguiu melhorar sua marca e somou apenas 0.22, enquanto Duda fez uma volta consistente, alcançou 59.76 pontos e superou sua nota anterior.