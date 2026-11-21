GP de Las Vegas: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
A Fórmula 1 chega à 21ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (22). Max Verstappen garantiu a pole position em Las Vegas após superar George Russell e Lando Norris na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto partem da 13ª e 15ª posição, respectivamente.
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Veja grid de largada em Las Vegas
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Max Verstappen
Red Bull
1:34.151
2º
George Russell
Mercedes
1:34.224
3º
Lando Norris
McLaren
1:34.244
4º
Isack Hadjar
Red Bull
1:34.592
5º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:34.668
6º
Kimi Antonelli*
Mercedes
1:33.993
7º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:35.090
8º
Pierre Gasly
Alpine
1:35.105
9º
Franco Colapinto
Alpine
1:35.314
10º
Charles Leclerc
Ferrari
1:35.197
11º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:35.253
12º
Nico Hulkenberg
Audi
1:35.460
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
1:35.993
14º
Alexander Albon
Williams
1:36.125
15º
Rafael Câmara
Haas
1:36.220
16º
Sergio Pérez
Cadillac
1:37.383
17º
Oscar Piastri*
McLaren
1:34.899
18º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:37.460
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
1:37.601
20º
Carlos Sainz*
Williams
1:35.641
21º
Lance Stroll*
Aston Martin
1:37.550
22º
Oliver Bearman*
Haas
1:48.005
*Pilotos pagam punições no GP de Las Vegas
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Desempenho dos brasileiros na classificação
A classificação teve um desfecho complicado para os representantes do Brasil em Las Vegas. Gabriel Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 depois de uma disputa direta com Rafael Câmara nos instantes finais da primeira fase. O piloto da Haas chegou a melhorar sua marca e deixar o compatriota na zona de eliminação, mas o representante da Audi respondeu logo depois e garantiu a passagem. Câmara, que também teve um susto ao rodar na curva 1 durante sua primeira tentativa, terminou o Q1 em 17º.
A participação de Bortoleto, porém, também chegou ao fim na segunda fase. O brasileiro não conseguiu encaixar uma boa volta inicial e, na tentativa seguinte, teve sua volta prejudicada por um erro de Nico Hulkenberg, que travou as rodas enquanto ajudava o companheiro com o vácuo. Sem uma nova oportunidade de melhorar o tempo, o piloto da Audi terminou em 15º. Com as punições aplicadas após a classificação, Bortoleto largará em 13º, enquanto Câmara ocupará a 15ª posição no grid.
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