A Fórmula 1 chega à 21ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (22). Max Verstappen garantiu a pole position em Las Vegas após superar George Russell e Lando Norris na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto partem da 13ª e 15ª posição, respectivamente.

➡️ Antonelli é o mais rápido, mas Verstappen fica com a 21ª pole da F1 2026

Veja grid de largada em Las Vegas

Posição Piloto Equipe Tempo 1º Max Verstappen Red Bull 1:34.151 2º George Russell Mercedes 1:34.224 3º Lando Norris McLaren 1:34.244 4º Isack Hadjar Red Bull 1:34.592 5º Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.668 6º Kimi Antonelli* Mercedes 1:33.993 7º Liam Lawson Racing Bulls 1:35.090 8º Pierre Gasly Alpine 1:35.105 9º Franco Colapinto Alpine 1:35.314 10º Charles Leclerc Ferrari 1:35.197 11º Lewis Hamilton Ferrari 1:35.253 12º Nico Hulkenberg Audi 1:35.460 13º Gabriel Bortoleto Audi 1:35.993 14º Alexander Albon Williams 1:36.125 15º Rafael Câmara Haas 1:36.220 16º Sergio Pérez Cadillac 1:37.383 17º Oscar Piastri* McLaren 1:34.899 18º Fernando Alonso Aston Martin 1:37.460 19º Valtteri Bottas Cadillac 1:37.601 20º Carlos Sainz* Williams 1:35.641 21º Lance Stroll* Aston Martin 1:37.550 22º Oliver Bearman* Haas 1:48.005

*Pilotos pagam punições no GP de Las Vegas

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação teve um desfecho complicado para os representantes do Brasil em Las Vegas. Gabriel Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 depois de uma disputa direta com Rafael Câmara nos instantes finais da primeira fase. O piloto da Haas chegou a melhorar sua marca e deixar o compatriota na zona de eliminação, mas o representante da Audi respondeu logo depois e garantiu a passagem. Câmara, que também teve um susto ao rodar na curva 1 durante sua primeira tentativa, terminou o Q1 em 17º.

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A participação de Bortoleto, porém, também chegou ao fim na segunda fase. O brasileiro não conseguiu encaixar uma boa volta inicial e, na tentativa seguinte, teve sua volta prejudicada por um erro de Nico Hulkenberg, que travou as rodas enquanto ajudava o companheiro com o vácuo. Sem uma nova oportunidade de melhorar o tempo, o piloto da Audi terminou em 15º. Com as punições aplicadas após a classificação, Bortoleto largará em 13º, enquanto Câmara ocupará a 15ª posição no grid.