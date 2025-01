Rafaela Silva renova com Flamengo até o final de 2025

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (28), a renovação de Rafaela Silva até 2025. A medalhista olímpica chegou na equipe rubro-negra em 2021 e assinou por mais um ano com o clube. Na última participação em Jogos Olímpicos, na capital da França, em Paris, a judoca conquistou a medalha de bronze na competição por equipes.

— É um privilégio gigantesco poder representar a Nação do tamanho que é. A emoção que é representar o escudo do Flamengo nas competições nacionais e internacionais e com certeza é um privilégio continuar mais um pouco aqui no clube — afirmou Rafaela Silva.