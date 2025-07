O Brasil encerrou, na última quarta-feira (10), sua participação no Grand Smash de tênis de mesa de Las Vegas, nos Estados Unidos. Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro, últimos representantes do país no torneio, foram eliminados nas quartas de final da chave de duplas mistas, em confronto com os chineses Kuai Man e Lin Shidong. Os líderes do ranking mundial venceram por 3 sets a 0, com parciais de 11/9, 12/10 e 11/7.

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro, dois dos nomes brasileiros mais promissores da modalidade e número 15 do mundo, entrou na competição como cabeça de chave e estreou direto nas oitavas de final, quando superou os romenos Eduard Ionescu e Bernadette Szocs por 3 sets a 2. Os dois acabaram sendo a única parceria do país na chave de duplas mistas, já que a ausência de Hugo Calderano impediu a reedição da dupla com Bruna Takahashi, vice-campeã do WTT Star Contender da Eslovênia.

Brasileiros ocupam a 15ª posição no ranking mundial (Foto: Divulgação/ WTT)

O Grand Smash de Las Vegas

O Grand Smash de tênis de mesa é um torneio de elite, organizado pela World Table Tennis (WTT), que reúne os principais atletas do mundo, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. Assim como o Mundial, a competição rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice e 700 pontos aos semifinalistas.

O evento conta com as disputas de simples, nos dois gêneros, além dos torneios de duplas femininas, masculinas e mistas. Ao todo, 64 atletas disputam a chave principal de simples, em cada gênero, enquanto os torneios de duplas contam com 24 pares.

Próxima competição de tênis de mesa

Os brasileiros voltam a competir no circuito internacional de tênis de mesa ainda no mês de julho, pelo WTT Contender de Buenos Aires, que terá a participação de Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Hugo Calderano e Leonardo Iizuka. Na sequência, os principais nomes da modalidade desembarcam no Brasil para o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, de 27 de julho a 3 de agosto.