Bia Souza comenta polêmicas no judô e conta: ‘Fiz clínica de arbitragem’

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 23/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O judô foi muito contestado pelo público brasileiro durante as Olimpíadas de Paris. As mudanças recorrentes nas regras dificultaram o entendimento de algumas marcações da arbitragem. Para Bia Souza, medalhista de ouro do Brasil na categoria +78 kg, os judocas precisam se adaptar às transformações da modalidade. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ela relatou a preparação feita em seu clube, o Pinheiros, antes dos Jogos Olímpicos. Assista ao trecho acima.

– Ah, são muitas regras e a gente tem que aprender a lidar com elas, treinar em cima disso. Sempre vão ter mudanças. O jeito é trabalhar em cima, usar a regra a nosso favor. Nem sempre vai ser justo. No Pinheiro, a gente teve uma excelente preparação, fez uma clínica de arbitragem antes da viagem para estar tudo ‘na ponta do lápis’. Eu não acho que ficar brigando com árbitro no tatame vai trazer resultado - opinou.

Bia Souza comemora após receber a medalha de ouro em Paris (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Bia Souza também contou que o seu estilo de luta não precisou passar por muitas mudanças devido às novas regras. No entanto, contou que judocas de categorias mais leves viveram situação diferente.

– Particularmente falando, não (precisei fazer muitas mudanças). Mas os leves, sim. Os leves fazem golpes que acabam apoiando a cabeça no chão. O meu estilo de luta não é tão perigoso assim, não tive que mudar tanto. Mas precisei ficar ligada no que é um golpe de falso ataque, desequilíbrio, coisas básicas - finalizou a medalhista olímpica.

