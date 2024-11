Categorias do judô; veja cada faixa de peso

As categorias do judô foram criadas para organizar as competições e garantir equilíbrio entre os atletas. Assim como outros esportes de combate, o judô divide os competidores em faixas de peso, minimizando as diferenças físicas e promovendo disputas baseadas em habilidade técnica, estratégia e força proporcional.

As categorias são fundamentais tanto em competições nacionais quanto internacionais, sendo aplicadas em eventos como os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e torneios regionais. Cada atleta deve competir dentro da faixa de peso correspondente, definida antes da luta em pesagens oficiais realizadas sob supervisão das entidades organizadoras.

Quais são as categorias do judô?

As categorias do judô variam de acordo com o gênero (masculino e feminino) e a faixa etária (adulto, juvenil e infantil). Para atletas adultos, as categorias padrão são:

Categorias masculinas:

Superligeiro (-60 kg)

Ligeiro (-66 kg)

Meio-leve (-73 kg)

Meio-médio (-81 kg)

Médio (-90 kg)

Meio-pesado (-100 kg)

Pesado (+100 kg)

Categorias femininas:

Superligeiro (-48 kg)

Ligeiro (-52 kg)

Meio-leve (-57 kg)

Meio-médio (-63 kg)

Médio (-70 kg)

Meio-pesado (-78 kg)

Pesado (+78 kg)

Regras de pesagem no judô

As pesagens no judô são realizadas um dia antes da competição oficial, sob supervisão de árbitros e organizadores. Os atletas precisam estar dentro do limite de peso de suas categorias para garantir sua elegibilidade.

Se um atleta ultrapassar o limite de sua categoria, ele pode ser desclassificado ou remanejado para uma categoria superior, dependendo das regras específicas do evento. Peso mínimo: Para categorias pesadas (+100 kg e +78 kg), não há limite superior de peso, mas os atletas precisam estar acima de uma faixa mínima para competir.

O controle rigoroso da pesagem ajuda a evitar desigualdades e garante que todos os competidores estejam dentro dos padrões estabelecidos para cada divisão.

Importância das categorias no judô

As categorias de peso no judô desempenham um papel crucial para equilibrar o esporte e manter a segurança dos atletas. Diferente de esportes onde o peso não é um fator determinante, no judô, a força física e a alavancagem têm um impacto direto na dinâmica das lutas. Por isso, dividir os atletas por peso assegura que as disputas sejam equilibradas e justas.

Além disso, as categorias permitem que atletas foquem em estratégias específicas, adaptadas aos adversários de tamanho semelhante. Isso valoriza a técnica e o treinamento, reduzindo o impacto das diferenças corporais nas competições.

Categorias do judô em competições internacionais

Os Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais seguem as categorias padronizadas pela Federação Internacional de Judô (FIJ). No entanto, torneios locais podem adotar subdivisões adicionais, especialmente para atletas juvenis e infantis.

Nas competições por equipes mistas, um formato que ganhou destaque recentemente, as categorias também são ajustadas para combinar atletas masculinos e femininos em combates equilibrados. Esse formato contribui para a evolução do esporte e aumenta sua popularidade global.

Lutadores históricos e suas categorias no judô

Grandes nomes da história do judô se destacaram em diferentes categorias de peso:

Teddy Riner (+100 kg): O francês é um dos maiores judocas da história, com múltiplos títulos mundiais e olímpicos na categoria pesado. Shohei Ono (-73 kg): O japonês é referência em técnica e eficiência, dominando a categoria meio-leve em eventos internacionais. Rafaela Silva (-57 kg): A brasileira se tornou campeã olímpica e mundial, levando o judô do país ao topo na categoria meio-leve.

Esses atletas exemplificam como as categorias permitem que judocas de diferentes portes físicos conquistem seu espaço no esporte, valorizando o treinamento e a dedicação.