Dona de três medalhas olímpicas, Mayra Aguiar anuncia aposentadoria

Fim de uma era. Aos 33 anos, Mayra Aguiar anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (26). A judoca é uma das maiores atletas olímpicas da história do Brasil, com cinco participações em Olimpíadas e três medalhas de bronze conquistadas. A última participação da brasileira, foi nos Jogos de Paris, este ano.

continua após a publicidade

— Vivi muito intensamente o judô desde os meus 14 anos, quando entrei pela primeira vez na Seleção Brasileira principal. Com apenas 16, disputei meus primeiros Jogos Pan-Americanos e, aos 17, minha primeira Olimpíada. Foi pesado. São quase 20 anos no esporte de alto rendimento, suportando viagens, lesões e uma rotina de treinos muito intensa. Agora, vou descansar um pouco e pensar no futuro — afirmou a judoca.

➡️Entenda por que Mayra Aguiar é uma das maiores atletas da história do Brasil

Mayra Aguiar iniciou a carreira profissional ainda muito jovem e teve um começo meteórico. Ainda aos 15 anos, a brasileira conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007 - a judoca ainda não era nem faixa preta, inclusive. No ano seguinte, Mayra disputou a primeira Olimpíada da carreira, em Pequim.

continua após a publicidade

Já em Londres 2012, a gaúcha chegou mais preparada. Nesta edição, Mayra faturou a primeira medalha olímpica da carreira, quando derrotou a holandesa Marhinde Verkerk conquistou o bronze na categoria até 78kg.

Mayra Aguiar posa com medalha de bronze do judô, conquistada nas Olimpíadas do Rio de 2016 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

Em seu país natal, nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, Mayra repetiria o feito e levaria sua segunda medalha de bronze para casa. Quatro anos depois, em Tóquio, a gaúcha entrou para história do esporte brasileiro ao igualar a Fofão — do vôlei — com três medalhas em Olimpíadas. As duas estão atrás apenas de Rebeca Andrade, como as atletas com mais medalhas na história do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas Olimpíadas de Paris, Mayra teve seu pior desempenho da carreira neste tipo de competição, ao ser eliminada na primeira luta pela italiana Alice Bellandi. A brasileira, entretanto, conviveu com algumas lesões nos meses antes do evento, que afetaram seu desempenho nos tatames.