Rafaela Silva brilha no golden score e garante bronze por equipes do Brasil nas Olimpíadas

Rafaela Silva comemora bronze em equipe em Paris (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Publicada em 03/08/2024 - 11:50 • Paris (FRA)

O judô brasileiro conquistou mais uma medalha nesta Olimpíada, Desta vez, neste sábado (3). Em Paris, na França, Rafael Macedo, Beatriz Souza, Leonardo Gonçalves, Rafaela Silva, William Lima e Ketylen Quadros levaram o bronze para casa na disputa por equipes. O time brasileiro venceu por 4 lutas a 3 o time da Itália.

COMO FORAM AS LUTAS?

Equipe brasileira comemora conquista (Foto: Jack GUEZ / AFP)

RAFAEL MACEDO X CHRISTIAN PARLADI

Rafael Macedo foi o primeiro brasileiro a entrar no tatame e, logo no início, recebeu a primeira advertência. Em seguida, o judoca teve mais uma advertência e, adiante, o italiano também tomou um shido (advertência) por falta de combatividade. No entanto, Rafa encaixou um ippon com 14 segundo de Golden score e conquistou a luta.

BEATRIZ SOUZA X ASYA TAVANO

Beatriz Souza, que conquistou o ouro na última sexta-feira, não demorou para terminar a luta por cima da italiana. Após alguns segundos de luta, Bia obteve uma imobilização no solo e conquistou o combate com menos de um minuto.

LEONARDO GONÇALVES X GENNARO PIRELLI

Leornardo Gonçalves trabalhou os golpes no chão, mesmo com o italiano se defendendo de forma eficiente. A luta foi para o golden score, e o ataque de Pirelli entrou, mas o brasileiro caiu de frente, evitando a pontuação adversária. O judoca verde-amarelo levou duas punições e ficou pendurado. O tempo terminou e o adversário venceu o combate com outro golpe, este bem sucedido.

RAFAELA SILVA X VERONICA TONIOLO

Rafaela Silva entrou no tatame e logo se colocou em vantage: a adversária recebeu o primeiro shido. Após um waza-ari, Rafa imobilizou Veronica e fechou a luta.

WILLIAN LIMA X MANUEL LOMBARDO

A luta iniciou com Manuel Lombardo tentando um golpe em William Lima e o brasileiro caindo. Mas não houve pontuação. A luta seguiu com força de parte a parte, e ambos levaram shido por falta de combatividade. O combate foi para o golden score, e o italiano venceu.

KETLEYN QUADROS X SAVITA RUSSO

Ketleyn Quadros começou conquistando pontos para o Brasil, aplicando um waza-ari e liderando o placar por 1 a 0. A brasileira levou um shido e, tentando administrar o tempo, levou um ippon a 26 segundos do fim, empatando a disputa coletiva.

RAFAELA SILVA X VERONICA TONIOLO

Rafaela Silva fez a luta decisiva contra a italiana e aplicou um de waza-ari com poucos segundos de disputa, que já era de morte súbita: golden score. Após a revisão de vídeo, o bronze veio para o Brasil na disputa por equipes.