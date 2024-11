Rafaela Silva, judoca e medalhista olímpica, exaltou o pódio de Rebeca Andrade, na ginástica, e de Bia Ferreira, no judô, nos Jogos Olímpicos de Paris. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta disse que, para ela, foi um momento de celebração ver duas atletas negras chegando ao topo de uma competição, e afirmou ser um privilégio acompanhar tantas mulheres incríveis fazendo história no esporte brasileiro.

— É um momento de celebração, porque eu cresci em uma comunidade onde eu nem sabia o que era judô, não tinha objetivos e não sabia o que era Seleção Brasileira de Judô, Mundial e Olimpíadas. E poder ter esse lugar de fala agora, sabendo das coisas incríveis que escrevemos, não só no judô, mas nas diferentes modalidades, independentemente da nossa cor, condição financeira, se a gente acreditar, trabalhar, a gente pode, sim, realizar os nossos sonhos. Então é um privilégio gigantesco acompanhar tantas mulheres incríveis fazendo tanto pelo esporte brasileiro — ressaltou.

Rebeca Andrade, Rafaela Silva e Bia Ferreira (Fotos: AFP e Caio Gonçalves/Lance!)

Rafaela acredita que houve uma evolução na inclusão de mais atletas negros dos Jogos Olímpicos desde o momento que ela iniciou a sua caminhada na competição. A judoca disse que ao longo dos anos essas pessoas estão conseguindo ter mais espaço na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo.

— Acredito que mudou, sim, a gente vê bastante atletas do judô, a maioria dos esportistas que se destacam da França é de origem africana. Então, a gente vê outros países, como a Suíça. Antes a gente tinha uma divisão que em uma Olimpíada as 14 primeiras [mulheres] do ranking mundial participavam da competição e a masculina eram 22. Atualmente é 18 para o masculino e 18 para o feminino, então ao longo dos anos a gente está conseguindo ter mais espaço na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo também a gente está conseguindo acompanhar essa evolução — disse.

Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Em Paris, Rafaela Silva levou o bronze por equipes contra a Itália, por 4 a 3. Além dela, Rafael Macedo, Beatriz Souza, Leonardo Gonçalves, William Lima e Ketylen Quadros estavam presentes no grupo. A judoca fez a luta decisiva contra a italiana Veronica Toniolo e aplicou um de waza-ari com poucos segundos de disputa, que já era de morte súbita: golden score.

Esta foi a segunda medalha olímpica de Rafaela Silva. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a judoca conquistou a medalha de ouro. A atleta, inclusive, é a primeira brasileira a ser campeã olímpica, mundial e pan-americana.