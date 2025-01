Rio de Janeiro sediará etapa do Open Pan-Americano de Judô em 2025

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou que o Rio de Janeiro será palco do Pan-Americano de Judô em 2025. O evento, realizado entre os dias 14 e 16 de março, integra o Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô (IJF) e concederá pontos tanto para o ranking mundial sênior quanto para o ranking continental de classificação aos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025.

- É uma grande honra recebermos mais uma etapa do IJF World Tour no Brasil. Em nome da CBJ, convidamos todos para o Open Pan-Americano de Judô, no Rio de Janeiro. Estamos preparando uma estrutura completa para garantir a melhor experiência a atletas, técnicos, dirigentes, árbitros e demais participantes. Agradecemos à Confederação Pan-Americana de Judô, na pessoa do presidente Carlos Zegarra, pelo apoio e confiança em viabilizar esse evento - declarou Silvio Acácio Borges, presidente da CBJ.

A programação do Open começa no dia 14 de março com as competições individuais da categoria júnior (Sub-21). Nos dias 15 e 16, será a vez dos judocas da categoria sênior disputarem as medalhas.

Este será o terceiro ano consecutivo em que o Brasil sedia uma competição do circuito internacional de judô. Em 2023, a cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, recebeu Open Pan-Americano, que reuniu mais de 300 atletas, incluindo nomes que mais tarde integrariam a equipe olímpica de Paris, como Daniel Cargnin, Natasha Ferreira e Michel Augusto.

Rafaela Silva é a única judoca campeão olímpica, mundial e pan-americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Já em 2024, o Rio de Janeiro acolheu o Campeonato Pan-Americano, última grande competição antes dos Jogos Olímpicos, reunindo grandes estrelas do judô continental, como Rafaela Silva, Beatriz Souza e Larissa Pimenta. Os brasileiros protagonizaram lutas contra judocas de Canadá, Cuba e Estados Unidos pelo título do torneio. Com o Open Pan-Americano de 2025, o Brasil reafirma sua posição como uma das principais potências no cenário do judô pan-americano e mundial.