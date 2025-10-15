Mundial de Ginástica: veja programação, horários e onde assistir

A partir deste domingo (19), acontece o Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, capital da Indonésia, principal competição da modalidade na temporada 2025. Sem disputa por equipes, como acontece tradicionalmente em ano pós-olímpico, os atletas disputarão medalhas no individual geral e por aparelhos até o dia 25 de outubro. A competição terá transmissão do SporTV e da CazéTV.

O Brasil terá como representantes alguns dos atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris 2024, como é o caso das medalhistas de bronze por equipes Flávia Saraiva e Júlia Soares, além de Diogo Soares e Arthur Nory, entre os homens. Ao todo, cada país pode ter no máximo seis ginastas inscritos na competição, sendo que no máximo três podem competir em cada aparelho.

Após as classificatórias, os 24 melhores colocados, tendo competido nos seis aparelhos, avançam para disputa do individual geral, com limite de dois ginastas por país. Para as finais por aparelhos, se classificam os oito ginastas com melhor desempenho, também com limite de dois por federação nacional. A particularidade fica no caso do salto, em que os ginastas precisam executar dois saltos para disputar vaga na final.

A competição começa neste domingo (19), com as classificatórias masculinas, que seguem até a segunda-feira (20), quando se iniciam as classificatórias femininas. As disputas por medalha acontecem a partir da quarta-feira (22).

(Foto: Confederação Brasileira de Ginástica CBG)

Veja a programação completa do Mundial de Ginástica

Como a Indonésia tem um fuso horário de dez horas à frente do horário de Brasília, as provas acontecem durante a madrugada e parte da manhã no horário do Brasil. A seleção integra a segunda subdivisão na classificatória masculina e a oitava subdivisão na classificatória feminina.

Domingo, 19 de outubro

Classificatórias masculinas - das 0h às 12h - Subdivisões 1 a 6

00h00 - 01h40 – Subdivisão 1

01h50 - 03h30 – Subdivisão 2 - Brasil

04h15 - 05h55 – Subdivisão 3

06h05 - 07h45 – Subdivisão 4

08h30 - 10h10 – Subdivisão 5

10h20 - 12h00 – Subdivisão 6

Segunda-feira, 20 de outubro

Classificatórias masculinas - Das 0h às 3h30 - Subdivisões 7 e 8

00h00 - 01h40 – Subdivisão 7

01h50 - 03h30 BRT – Subdivisão 8

Classificatórias femininas - Das 7h às 11h15 - Subdivisões 1 a 3

07h00 - 08h15 – Subdivisão 1

08h30 - 09h45 – Subdivisão 2

10h00 - 11h15 – Subdivisão 3

Terça-feira, 21 de outubro

Classificatórias femininas - Das 0h às 11h15 - Subdivisões 4 a 10

00h00 - 01h15 – Subdivisão 4

01h30 - 02h45 – Subdivisão 5

03h30 - 04h45 – Subdivisão 6

05h00 - 06h15 – Subdivisão 7

06h30 - 07h45 – Subdivisão 8 - Brasil

08h30 - 09h45 – Subdivisão 9

10h00 - 11h15 – Subdivisão 10

Quarta-feira, 22 de outubro

Das 08h30 às 11h00

Final masculina - Individual geral (All-Around)

Quinta-feira, 23 de outubro

08h30 - 11h00

Final feminina - Individual geral (All-Around)

Sexta-feira, 24 de outubro

Das 04h00 às 08h00

Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)

Sábado, 25 de outubro

Das 4h00 às 08h00

Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)

