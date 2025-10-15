Mundial de Ginástica: veja programação, horários e onde assistir
Evento na Indonésia é a maior competição no início de ciclo olímpico
A partir deste domingo (19), acontece o Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, capital da Indonésia, principal competição da modalidade na temporada 2025. Sem disputa por equipes, como acontece tradicionalmente em ano pós-olímpico, os atletas disputarão medalhas no individual geral e por aparelhos até o dia 25 de outubro. A competição terá transmissão do SporTV e da CazéTV.
➡️Manual do Mundial de Ginástica feminino: conheça o formato, destaques e brasileiras
O Brasil terá como representantes alguns dos atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris 2024, como é o caso das medalhistas de bronze por equipes Flávia Saraiva e Júlia Soares, além de Diogo Soares e Arthur Nory, entre os homens. Ao todo, cada país pode ter no máximo seis ginastas inscritos na competição, sendo que no máximo três podem competir em cada aparelho.
Após as classificatórias, os 24 melhores colocados, tendo competido nos seis aparelhos, avançam para disputa do individual geral, com limite de dois ginastas por país. Para as finais por aparelhos, se classificam os oito ginastas com melhor desempenho, também com limite de dois por federação nacional. A particularidade fica no caso do salto, em que os ginastas precisam executar dois saltos para disputar vaga na final.
A competição começa neste domingo (19), com as classificatórias masculinas, que seguem até a segunda-feira (20), quando se iniciam as classificatórias femininas. As disputas por medalha acontecem a partir da quarta-feira (22).
Veja a programação completa do Mundial de Ginástica
Como a Indonésia tem um fuso horário de dez horas à frente do horário de Brasília, as provas acontecem durante a madrugada e parte da manhã no horário do Brasil. A seleção integra a segunda subdivisão na classificatória masculina e a oitava subdivisão na classificatória feminina.
Domingo, 19 de outubro
Classificatórias masculinas - das 0h às 12h - Subdivisões 1 a 6
00h00 - 01h40 – Subdivisão 1
01h50 - 03h30 – Subdivisão 2 - Brasil
04h15 - 05h55 – Subdivisão 3
06h05 - 07h45 – Subdivisão 4
08h30 - 10h10 – Subdivisão 5
10h20 - 12h00 – Subdivisão 6
Segunda-feira, 20 de outubro
Classificatórias masculinas - Das 0h às 3h30 - Subdivisões 7 e 8
00h00 - 01h40 – Subdivisão 7
01h50 - 03h30 BRT – Subdivisão 8
Classificatórias femininas - Das 7h às 11h15 - Subdivisões 1 a 3
07h00 - 08h15 – Subdivisão 1
08h30 - 09h45 – Subdivisão 2
10h00 - 11h15 – Subdivisão 3
Terça-feira, 21 de outubro
Classificatórias femininas - Das 0h às 11h15 - Subdivisões 4 a 10
00h00 - 01h15 – Subdivisão 4
01h30 - 02h45 – Subdivisão 5
03h30 - 04h45 – Subdivisão 6
05h00 - 06h15 – Subdivisão 7
06h30 - 07h45 – Subdivisão 8 - Brasil
08h30 - 09h45 – Subdivisão 9
10h00 - 11h15 – Subdivisão 10
Quarta-feira, 22 de outubro
Das 08h30 às 11h00
Final masculina - Individual geral (All-Around)
Quinta-feira, 23 de outubro
08h30 - 11h00
Final feminina - Individual geral (All-Around)
Sexta-feira, 24 de outubro
Das 04h00 às 08h00
Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)
Sábado, 25 de outubro
Das 4h00 às 08h00
Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)
