Anderson Silva enfim terá sua segunda revanche contra Chris Weidman no ringue de boxe. Para relembrar umas das principais rivalidades do UFC, os lutadores veteranos abrirão o card do evento que conta com Jake Paul e Gervonta Davis como luta principal. O combate está marcado para o dia 14 de novembro e terá com transmissão exclusiva da Netflix.

continua após a publicidade

➡️ Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Vancouver neste sábado (18)

A Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, viabilizou este encontro entre os antigos rivais do UFC após anos de especulações sobre um terceiro capítulo na história dos lutadores. O combate abrirá o card principal e será disputado em seis rounds, em peso-casado com limite de 93kg, equivalente à categoria meio-pesado no MMA.

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

continua após a publicidade

Desde que se afastou do MMA em 2020, Silva participou de cinco lutas de boxe, acumulando duas vitórias, uma derrota e dois empates. Weidman, por sua vez, aposentou-se do MMA este ano e fará sua estreia no boxe profissional neste confronto.

Anderson Silva anteriormente havia declarado que sua história competitiva com Weidman estava encerrada, afirmando que o americano teria que "dormir" com o fato de ter perdido para a zebra. No entanto, essa posição mudou com a intermediação da empresa de Jake Paul, com quem o brasileiro já havia lutado - e perdido.

continua após a publicidade

— Estou animado para embarcar em mais uma batalha contra o Chris. Temos uma história e na sexta-feira, 14 de novembro, vamos marcar mais um capítulo juntos. Será um espetáculo para os fãs — afirmou o brasileiro em comunidade.

— Estou invicto no boxe e vou continuar assim. Sou o matador de aranhas original — provocou Weidman.

O evento em Miami representa uma oportunidade para os fãs acompanharem um novo capítulo entre dois atletas que fizeram história no UFC, agora sob as regras do boxe. Embora a duração exata dos rounds ainda não tenha sido divulgada, o combate está confirmado para acontecer daqui a aproximadamente um mês.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas