Consegue repetir? Hexadecacampeão! Cruzeiro vence 16º título Mineiro

Domingo de festa celeste. O Sada Cruzeiro conquistou seu 16° título do Campeonato Mineiro. Todos de forma consecutiva. A equipe venceu o Minas por 3 sets a 0, parciais 25/23, 25/20 e 25/23, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte.

O hexadecacampeonato foi conquistado muito por conta do trio Douglas, Lucão e Wallace. O técnico do Minas, Guilherme Novaes, realizou muitas mudanças ao longo da partida na tentativa de alterar o ritmo do jogo, mas sem sucesso.



Na disputa pelo terceiro lugar, o Praia Clube venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 1, parciais 25/22, 25/17, 21/25 e 25/21.

Com mais esse título, o Cruzeiro se aproxima cada vez mais do próprio Minas, que é o maior vencedor do torneio. Agora, são 20 títulos contra 16. Em terceiro, vem o Atlético-MG, com 12.

Como foi jogo entre Cruzeiro e Minas

O Sada Cruzeiro começou melhor e conseguiu abrir uma vantagem considerável, mas que logo foi alcançada pelo Minas, que teve boas sequências de saque. Apesar dos esforços, a potência de ataque da equipe cruzeirense, com Douglas e Lucão, foi superior e fechou a parcial em 25 a 23.

Na segunda etapa, o Cruzeiro também começou na frente, mantendo a alta intensidade da partida e com ralis muito disputados. Na reta final da etapa, o Minas passa a frente, pela primeira vez na partida, mas a liderança não dura muito e a Raposa volta a sacar bem e fecha em 25/20.

O terceiro set foi marcado por provocações. O ponteiro Douglas recebeu uma advertência após encarar o outro lado da quadra e provocar os adversários. O levantador do Minas, Gustavo Orlando, também foi advertido por reclamação, elevando a tensão da partida. O terceiro cartão amarelo foi dado para o técnico do Cruzeiro por cancelar uma substituição e atrasar o início do rali. A última etapa terminou em 25 a 23.