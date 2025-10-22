menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Mackenzie Dern afirma 'não estar pronta' para enfrentar campeã antes do UFC 321

Em duelo 100% brasileiro, a lutadora encara Jandiroba no UFC 321 no sábado (25)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 22/10/2025
15:03
Mackenzie Dern (Foto: Getty Images / UFC)
imagem cameraMackenzie Dern antes do luta no UFC (Foto: Getty Images / UFC)
A disputa de um cinturão no UFC sempre é difícil, mas poderia ser muito pior se fosse contra a "atual" campeã do peso-palha Zhang Weili. Na disputa do título no UFC 321 deste sábado (25), Mackenzie Dern confessou que não sabe estaria preparada para superar a chinesa, que subiu de categoria. A brasileira, no entanto, se mantém confiante contra compatriota Virna Jandiroba.

➡️ No UFC 321, Brasil voltará a ter três cinturões simultâneos desde 2021

— Eu definitivamente acho que se a Weili fosse campeã da nossa divisão agora, e quero dizer, obviamente, eu não recusaria uma disputa de título, mas não acho que estaria pronta para lutar com a Weili neste momento da minha carreira, entende o que quero dizer? Mas eu acho que se ganhar o cinturão (no UFC 321), e depois, seja lá o que for, lutarmos na Casa Branca ou algo assim em junho, eu sinto que estaria muito mais pronta e preparada para lutar com ela — confessou Dern, em entrevista ao "MMA Fighting".

A dúvida de Mackenzie não vem da insegurança, mas da humildade de entender o estado de sua preparação, além do respeito sobre o trabalho de Weili. Com dois reinados no UFC, a chinesa defendeu o cinturão quatro vezes, sendo três consecutivas antes de decidir subir de categoria. A segunda passagem pelo quadro de campeões durou de junho de 2022 até este sábado (25), quando as brasileiras disputam nova dona do título das palhas.

A saída de Zhang Weili da divisão, então, abriu oportunidade de Dern e Jandiroba lutarem pelo cinturão do UFC. Com o combate 100% brasileiro, o país confirma o novo cinturão para sua história na organização antes mesmo do início do evento numerado.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Como chegam as brasileiras para o UFC 321?

Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.

Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Apesar do retrospecto positivo, a campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.

Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern no revanche que vale o tão sonhado cinturão.

Jandiroba x Dern - card para duelo de brasileras no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Jandiroba x Dern - card para duelo de brasileras no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Veja o card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki

