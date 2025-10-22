É preciso prestar atenção quando Tom Aspinall estiver no octógono, porque uma distração pode fazer o público perder o fim da luta. Em busca da primeira defesa de cinturão no UFC 321, neste sábado (25), o campeão do peso-pesado registra o menor tempo em combate na história do Ultimate.

continua após a publicidade

➡️ Campeão do UFC pode desistir de cinturão por amigo: 'Não luto com ele'

O duelo contra o francês Cyril Gane será a primeira vez em que defende "oficialmente" o título dos pesados no UFC. Isso acontece porque o inglês lutava, até a aposentadoria de Jon Jones, pelo cinturão interino da categoria. Dessa maneira, pode-se considerar que Aspinall disputou duas vezes o campeonato.

Desde que entrou na organização, Tom nunca precisou utilizar todos os minutos de sua luta, com seis nocautes e duas finalizações no currículo. O inglês, aliás, só passou para o segundo round em uma oportunidade, em fevereiro de 2021, quando venceu Andrei Arlovski por submissão.

continua após a publicidade

A rapidez somada ao poder de finalização de Aspinall renderam uma média impressionante de minutos nas nove lutas disputadas no UFC. Com isso, entende-se que o campeão precisa de apenas 2 minutos e 2 segundos para vencer um combate.

Campeão Tom Aspinall defende cinturão (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Vale destacar ainda que sua única derrota no Ultimate aconteceu por uma lesão sofrida. Na ocasião, o peso-pesado acertou um chute em Curtis Blaydes que afetou diretamente seu joelho ainda no primeiro round. Pela necessidade de cirurgia, Apinall precisou ficar um ano fora do octógono.

continua após a publicidade

Aspinall enfrenta ainda primeira defesa de cinturão no UFC

O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando o UFC promoveu Tom a campeão linear. Antes disso, como mencionado, Aspinall já havia conquistado o título interino. Por esse motivo, não precisou disputar o cinturão vago nos pesados no UFC.

Gane, por sua vez, também já foi campeão interino dos pesados, mas acabou perdendo a liderança para ninguém menos que Jones em 2023. Na época, o francês ignorou os desafios de Spinall ao afirmar que não tinha interesse no confronto. O lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov, desde então, e conquistou mais uma oportunidade de disputa ao título.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane

Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki