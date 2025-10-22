menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Campeão dos pesados é dono de recorde de 'mais rápido' do UFC; entenda

Tom Aspinall defende o cinturão linear no UFC 321 deste sábado (25)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 22/10/2025
13:52
Tom Aspinall em coletiva no UFC (Foto: Reprodução)
Tom Aspinall em coletiva no UFC (Foto: Reprodução)
É preciso prestar atenção quando Tom Aspinall estiver no octógono, porque uma distração pode fazer o público perder o fim da luta. Em busca da primeira defesa de cinturão no UFC 321, neste sábado (25), o campeão do peso-pesado registra o menor tempo em combate na história do Ultimate.

➡️ Campeão do UFC pode desistir de cinturão por amigo: 'Não luto com ele'

O duelo contra o francês Cyril Gane será a primeira vez em que defende "oficialmente" o título dos pesados no UFC. Isso acontece porque o inglês lutava, até a aposentadoria de Jon Jones, pelo cinturão interino da categoria. Dessa maneira, pode-se considerar que Aspinall disputou duas vezes o campeonato.

Desde que entrou na organização, Tom nunca precisou utilizar todos os minutos de sua luta, com seis nocautes e duas finalizações no currículo. O inglês, aliás, só passou para o segundo round em uma oportunidade, em fevereiro de 2021, quando venceu Andrei Arlovski por submissão.

A rapidez somada ao poder de finalização de Aspinall renderam uma média impressionante de minutos nas nove lutas disputadas no UFC. Com isso, entende-se que o campeão precisa de apenas 2 minutos e 2 segundos para vencer um combate.

Campeão Tom Aspinall defende cinturão (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Campeão Tom Aspinall defende cinturão (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Vale destacar ainda que sua única derrota no Ultimate aconteceu por uma lesão sofrida. Na ocasião, o peso-pesado acertou um chute em Curtis Blaydes que afetou diretamente seu joelho ainda no primeiro round. Pela necessidade de cirurgia, Apinall precisou ficar um ano fora do octógono.

Aspinall enfrenta ainda primeira defesa de cinturão no UFC

O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando o UFC promoveu Tom a campeão linear. Antes disso, como mencionado, Aspinall já havia conquistado o título interino. Por esse motivo, não precisou disputar o cinturão vago nos pesados no UFC.

Gane, por sua vez, também já foi campeão interino dos pesados, mas acabou perdendo a liderança para ninguém menos que Jones em 2023. Na época, o francês ignorou os desafios de Spinall ao afirmar que não tinha interesse no confronto. O lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov, desde então, e conquistou mais uma oportunidade de disputa ao título.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki

