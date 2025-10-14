Nesta terça-feira (14), Hugo Calderano e Bruna Takahashi se consagraram campeões do Pan-Americano de tênis de mesa, na disputa de duplas mistas. O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta é a primeira vez que a dupla brasileira conquista este título.

Na semifinal, Calderano e Takahashi passaram pelos norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai. O jogo foi equilibrado, com vitória de 3 a 2 para os brasileiros. As parciais foram 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5.

Calderano representa o Brasil no simples masculino

Ainda no mesmo dia, Hugo Calderano ganhou do americano Sid Naresh e avançou às semifinais do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. O brasileiro venceu por 4 a 1, nas parciais 11/7, 11/6, 7/11, 11/3 e 13/11.

Com o resultado, Hugo Calderano é o único brasileiro que segue vivo no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Além disso, o mesa-tenista teve 100% de aproveitamento na competição, sem derrotas.

Na semifinal, o mesa-tenista joga contra o chileno Nicolas Burgos, nesta quarta-feira (14), às 12h45 (de Brasília). O adversário eliminou o brasileiro Felipe Arado. O atleta se despediu da competição com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang.

Já o outro representante do país, Leonardo Ilzuka, caiu em dura partida contra o argentino Horacio Cifuentes, perdida por 4 a 2. Ele passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas.