Quais são as principais estrelas da NBA 2025/26?

A NBA 2025/26 começa na próxima terça-feira (21). O campeonato, que reúne 30 equipes, é o maior palco do basquete mundial. Mais uma vez, a competição está recheada de estrelas, que podem ser decisivas para o caminho de suas equipes rumo ao título. O Lance! traz os principais destaques que estarão em quadra durante a temporada 2025/26; confira!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Logo da NBA (Foto: Divulgação)

Conheça os principais jogadores da NBA

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

O pivô sérvio se consolida como o eixo central do sistema do Denver Nuggets. Sua capacidade de atuar como um armador na posição de pivô, aliada a um repertório ofensivo versátil, o posiciona como um dos jogadores mais influentes da NBA e principal candidato a liderar sua equipe em uma nova campanha de sucesso.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Atual detentor dos prêmios de MVP e de campeão da NBA, o armador canadense conduziu o Oklahoma City Thunder ao título com um desempenho notável. Seu controle de ritmo e a eficiência em atacar a cesta o estabeleceram como uma das maiores forças ofensivas da liga. O desafio será sustentar o altíssimo nível de performance sob a pressão de defender o campeonato.

continua após a publicidade

Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

Protagonista da principal transferência da offseason, o armador esloveno agora integra o elenco do Los Angeles Lakers, formando um trio de estrelas ao lado de LeBron James e Anthony Davis. A expectativa sobre a equipe é a conquista imediata do campeonato, e Dončić assume a função de principal criador de jogadas em um dos elencos mais talentosos da liga.

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

A performance do Philadelphia 76ers está diretamente atrelada à condição física de seu principal jogador. Quando em quadra, Embiid demonstra ser um dos pivôs mais dominantes, tendo um impacto fundamental na NBA em ambos os lados da quadra. Sua capacidade de pontuar e de proteger o aro são fundamentais para as aspirações da franquia.

continua após a publicidade

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Combina um porte físico privilegiado com uma notável capacidade de pontuação. Sua agressividade em direção à cesta e a confiança em momentos decisivos o estabelecem como o líder indiscutível do Minnesota Timberwolves.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Após duas temporada de calouro que superaram as mais altas expectativas, o pivô francês inicia seu terceiro ano cercado de grande atenção. Sua rara combinação de envergadura, mobilidade e técnica o torna um jogador com potencial para redefinir paradigmas na liga.

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

O principal articulador ofensivo do atual campeão da Conferência Leste. Sua visão de jogo e precisão nos passes são o motor do sistema de alta velocidade do Indiana Pacers, equipe que ele liderou a uma campanha histórica na última temporada.

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Após uma temporada anterior de desafios, busca reafirmar seu status de estrela na NBA. Seu estilo de jogo vertical e explosivo confere ao Grizzlies uma identidade única, sendo ele a peça-chave para o sucesso da equipe.

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Em sua 23ª temporada, o ala entra em um novo capítulo de sua carreira ao lado de Luka Dončić. A principal narrativa em torno de James será sua adaptação a um sistema com outro criador de jogadas de elite, visando a conquista de seu quinto título.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Continua sendo a referência absoluta do sistema ofensivo dos Warriors e um dos arremessadores mais perigosos da história. Sua presença em quadra representa uma ameaça constante que define a estratégia de qualquer adversário.

Kevin Durant (Houston Rockets)

Em sua volta a equipe, é esperado que seja o principal finalizador e a voz da experiência em um elenco jovem e talentoso. Sua capacidade de pontuar com eficiência é a principal arma dos Rockets para se firmar entre os candidatos do Oeste nesta temporada.

Devin Booker (Phoenix Suns)

Um dos pontuadores mais técnicos e eficientes da NBA. Booker se consolidou como o líder técnico do Phoenix Suns e mantém o objetivo de levar a franquia de volta às Finais da liga.

Onde assistir os jogos da NBA

Os fãs brasileiros terão diversas opções para acompanhar a temporada 2025-26 da NBA. A transmissão no país será dividida entre os canais do Grupo Disney, a Amazon e a Band.