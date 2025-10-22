Malhadinho aparece ao lado de adversário do UFC 321: 'Cara legal'

As rivalidades entre lutadores normalmente se intensificam nas semanas e dias que antecedem o grande confronto. Essa adversidade fora do octógono, no entanto, não parece ser o foco de Jailton Almeida antes do UFC 321. Em busca de uma chance para disputar o cinturão dos pesados, o Malhadinho enfrentará o russo Alexander Volkov pelo card principal neste sábado (25).

Na semana da luta, o UFC mantém todos competidores no mesmo hotel para as atividades e obrigações profissionais antes do evento – como coletiva de imprensa, media day e pesagens. Por causa desse "arranjo", é comum os lutadores se cruzarem nos corredores e outros espaços públicos, o que aconteceu com Malhadinho.

O brasileiro esbarrou com gigante russo no qual enfrentará no UFC 321 no hotel reservado pelo Ultimate. Em vez de confusão, o encontro foi marcado pela harmoniosa interação entre Volkov e Jailton, que compartilhou o momento nas redes sociais.

Além do registro, Malhadinho aproveitou ainda para elogiar o adversário no UFC 321 deste sábado (25). O peso-pesado se referiu ao russo como um "cara legal" na legenda em sua conta no X (antigo Twitter).

Como chegam os adversários para o UFC 321?

Além de Alex Poatan, que compartilhou o desejo de subir de categoria, Malhadinho chega como um dos principais nomes para despontar o cinturão para o Brasil. Jailton é uma das grandes revelações do peso-pesado, com apenas uma derrota no UFC, além de sete vitórias rápidas e uma por decisão unânime.

Malhadinho antes de luta no UFC (Foto: Reprodução/ Instagram)

Enquanto o brasileiro iniciou sua carreira no Ultimate em 2021, Volkov destaca-se como um forte veterano da categoria desde a estreia em 2016. O russo de 36 anos registra um total de 12 vitórias e "apenas" cinco derrotas no UFC, mas vem de uma revés para o francês Cyril Gane – que disputará o cinturão dos pesados contra Tom Aspinall, também no UFC 321.

Veja o card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane

Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki