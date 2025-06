Com as semifinais de Roland Garros definidas, Carlos Alcaraz, aos 22 anos, e Jannik Sinner, aos 23, caminham para uma inédita decisão. Afinal, os dois são os favoritos, que duelaram em uma das semifinais de 2024 em Paris, para a inédita final no domingo (8).

Desde o US Open de 2023, vencido pelo sérvio Novak Djokovic, que Alcaraz e Sinner têm se revezado nos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams. De lá pra cá, o italiano foi bicampeão do Aberto da Austrália e também triunfou em Nova Iorque, enquanto o espanhol venceu Roland Garros e Wimbledon, ambos ano passado.

Além da técnica apuradíssima, Sinner e Alcaraz vêm apresentando uma intensidade e volume de jogo acima da média. O primeiro, aliás, chega à semifinal de Paris sem sequer ter cedido um set.

Alcaraz e Sinner fizeram a final em Roma

Sobre o italiano, vale lembrar que ele ficou três meses suspenso por doping, ficando de fora dos dois primeiros Masters 1000 do saibro (Monte Carlo e Madri). Ainda assim, retornou em Roma e chegou à decisão, sendo superado, justamente, por Alcaraz.

O espanhol, além do título na capital italiana, também ergueu o troféu no Principado. Sexta-feira, o vice-líder do ranking encara o italiano Lorenzo Musetti, sétimo do mundo. No retrospecto, em seis confrontos até aqui, Alcaraz venceu os últimos cinco duelos, dois deles em 2025: na decisão de Monte Carlo e nas semifinais de Roma.

Já Sinner terá pela frente o sérvio Novak Djokovic (campeão em 2016, 2021 e 2023), algoz do alemão Alexander Zverev, atual vice em Paris, por 3 sets a 1.



Será um tira-teima entre os dois tenistas: até hoje, foram quatro vitórias para cada. Sinner venceu os últimos três: nas semifinais da Copa Davis de 2023 e do Aberto da Austrália de 2024, além da final do Masters 1000 de Xangai, também ano passado.



Em Grand Slams, no entanto, a vantagem é do sérvio, que bateu o rival duas vezes em Wimbledon: nas quartas de 2022 e nas semifinais do ano seguinte.

Aos 38 anos, resta saber se Nole será capaz de interromper a sequência de títulos de Alcaraz e Sinner em Slams. Uma das respostas poderá vir na sexta.