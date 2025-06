O tenista italiano Lorenzo Musetti, número 7 do mundo, derrotou o americano Frances Tiafoe por 3 sets a 1 e garantiu vaga na semifinal de Roland Garros. A vitória ocorreu nesta terça-feira (3) na quadra central Philippe Chatrier, em Paris, durante as quartas de final do segundo Grand Slam de 2025. Musetti superou Tiafoe, 16º colocado no ranking da ATP, com parciais de 6/2, 4/6, 7/5 e 6/2. A partida teve duração de 2 horas e 47 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Iga Swiatek derrota Svitolina e pega número 1 Sabalenka em Roland Garros

Lorenzo Musetti vence Frances Tiafoe nas quartas de final em Roland Garros (foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Musetti eficiente no primeiro serviço

O italiano demonstrou eficiência no primeiro serviço, vencendo 82% dos pontos quando colocou o primeiro saque em quadra. Tiafoe obteve 63% de aproveitamento na mesma situação. Musetti também conseguiu oito aces contra quatro do americano e cometeu duas duplas faltas, enquanto o tenista dos Estados Unidos não registrou nenhuma.

Esta é a segunda vez que Musetti alcança uma semifinal de Grand Slam em sua carreira. A primeira ocorreu em 2024, quando chegou à mesma fase em Wimbledon e foi eliminado por Novak Djokovic. O resultado em Paris coloca o italiano na disputa direta por uma vaga no top 5 do ranking da ATP.

continua após a publicidade

Na semifinal, Musetti enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz e o norte-americano Tommy Paul. Este duelo acontece ainda nesta terça-feira, também na quadra Philippe Chatrier, durante a sessão noturna de Paris, às 15h15 no horário brasileiro.