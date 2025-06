Bublik faz piada após derrota para Sinner em Roland Garros

Alexander Bublik perdeu o jogo (para o italiano Jannik Sinner), mas não a piada. O irreverente cazaque, após a contundente derrota para o líder do ranking nas quartas de final de Roland Garros, em sua melhor campanha em Grand Slam, aos 27 anos, não perdeu o bom humor. O placar foi 6/1, 7/5 e 6/0, em apenas 1h49m.

'Quase peguei ele, pessoal', escreveu, nas redes sociais, o 62º do mundo, que, pela campanha em Paris, vai subir para o 43º lugar do ranking, na próxima segunda-feira. Sua melhor colocação, até hoje, foi alcançada em 2024: 17ª.





Bublik despachou dois top 10 em Paris

Até esta semana, Bublik nunca havia passado da segunda rodada. E com vitórias contra favoritos, como o britânico Jack Draper (5º, nas oitavas), e o australiano Alex De Minaur (9º), na segunda rodada, o cazaque deixou a quadra, nesta quarta, emocionado e ovacionado.

Antes de Roland Garros, em 2025, em torneios ATP, o irreverente cazaque somava apenas sete vitórias em 20 jogos. Seu maior feito, até então, foi ter chegado às oitavas de final do Masters 1000 de Madri, em abril, quando perdeu para o tcheco Jakub Mensik (19º).



Bublik soma, na temporada, duas finais de Challengers: perdeu para o brasileiro João Fonseca a decisão de Phoenix, nos EUA, na quadra rápida, e ganhou do chinês Yunchaokete Bu o o título no saibro de Turim, na Itália (vídeo abaixo).





Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



