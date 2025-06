João Fonseca se inscreve no quali de Eastbourne, na grama

Após a derrota na terceira rodada de Roland Garros, para o número 5 do mundo, Jack Draper, João Fonseca se inscreveu para a disputa do qualificatório do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na grama. O classificatório da competição com o número 1 do Brasil e 65º do mundo será disputado no final de semana do próximo dia 21. Dois dias depois, começa a chave principal.

O carioca, no momento, seria o quarto favorito da fase prévia do torneio. Ele é o sexto colocado na lista de espera para a chave principal. Como é o último torneio antes de Wimbledon, há a possibilidade de desistência e do carioca entrar direto na chave.



É bom lembrar que o torneio britânico fez propaganda do brasileiro de 18 anos com sua presença nas últimas semanas.



Eastbourne tem a presença dos americanos Taylor Fritz (4º), Tommy Paul (12º), do argentino Francisco Cerundolo (18º) e do tcheco Jakub Mensik (19º), e a lista principal fecha no belga Zizou Bergs, 50º.



O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, ganhou um convite para jogar a chave do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na semana anterior, a partir do dia 16, que será sua próxima competição. Ele jogou ano passado por lá e caiu na primeira rodada diante do australiano James Duckworth. Ele tem entrada direta garantida também no Aberto da Inglaterra, que começa no dia 30, onde jogou o quali em 2024 e parou na estreia.



João Fonseca com foco no top 40

O brasileiro disse, em em Roland Garros, querer finalizar o ano dentro do top 40 e chegar ao Aberto da Austrália de 2026 como um dos 32 cabeças de chave. Para tal, precisaria conseguir algo como 700 pontos até o final da temporada.



