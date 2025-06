Recordista de títulos de Grand Slams (24), Novak Djokovic, aos 38 anos, está a duas vitórias do tetra em Roland Garros. Nesta quarta-feira (4), o número 6 do mundo e ex-líder do ranking virou para cima do alemão Alexander Zverev (3º), por 4/6, 6/3, 6/2 e 6/4. Em janeiro, Nole, lesionado, desisitira da semifinal do Aberto da Austrália, após perder, no tiebreak, o primeiro set para o tenista da Alemanha



O sérvio, que ainda não havia perdido sets até esta quarta em Paris, é o segundo mais velho na Era Aberta (desde 1969) a alcançar as semifinais de Roland Garros. Apenas Richard Gonzalez (com 40 anos e 18 dias, em 1968) chegou a essa fase com mais idade que Djokovic.





Com o feito desta quarta, Djokovic também se tornou o primeiro a alcançar no mínino 10 triunfos contra top 5 em múltiplos Slams (são 18 na Austrália).

Vencedor em 2016, 2021 e 2023, o sérvio decide, na sexta-feira, uma vaga à final de domingo contra ninguém menos do que o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.



Djokovic faz tira-teima contra Sinner em Roland Garros



Será um tira-teima entre os dois tenistas: até hoje, foram quatro vitórias para cada. Sinner venceu os últimos três: nas semifinais da Copa Davis de 2023 e do Aberto da Austrália de 2024, além da final do Masters 1000 de Xangai, também ano passado.



Em Grand Slams, no entanto, a vantagem é do sérvio, que bateu o rival duas vezes em Wimbledon: nas quartas de 2022 e nas semifinais do ano seguinte.

O vencedor da semifinal entre Djokovic e Sinner pega o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão, ou o italliano Lorenzo Musetti.



Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz