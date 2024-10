Personalidade. Se tem algo que Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves tem, é personalidade. Aos 23 anos, o ala-armador tem a responsabilidade de conduzir a franquia para o seu primeiro título de NBA na história. Apesar da pouca idade, o jogador possui feitos interessantes na liga.

O atleta está apenas em seu quinto ano como jogador da NBA. No entanto, Edwards já se colocou entre os principais rostos da liga, tanto esportivamente, quanto tecnicamente. O caminho até o campeonato de basquete mais disputado do mundo não foi simples. Com uma origem humilde, Anthony perdeu a mãe e a avó quando tinha apenas 14 anos — desde esta época, o talento fora da curva para o esporte chamava a atenção. O ala-armador optou pelo programa da universidade de Geórgia, para ficar mais próximo de seus irmãos. Por lá, o jogador disputou apenas um ano de basquete universitário e logo de inscreveu para o Draft da NBA.

Escolhido pelo Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards teve médias de 19.3 pontos, 2.9 assistências e 4.7 rebotes por partida em seu primeiro ano na liga. Além disso, da segunda temporada de Ant em diante, o Wolves foi para os playoffs todos os anos.

Edwards filho de Michael Jordan?

O bom rendimento não só rendeu o prestígio da liga, como também gerou comparações com Michael Jordan. Os fãs da NBA passaram a destacar a semelhança do estilo de jogo de Ant-Man e MJ. Outra marca registrada do jogador são as provocações dentro e fora das quadras.

Anthony Edwards durante jogo entre Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, pela pré-temporada da NBA (Foto: Jasey Bradwell/AFP)

Anthony Edwards terá a dura missão de levar o Wolves ao primeiro título da franquia na história da NBA. A trajetória 2024/25 começa nesta terça-feira (22), diante do Los Angeles Lakers, às 23h, no horário de Brasília.