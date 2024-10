Quem é Jayson Tatum, astro do Boston Celtics na NBA?

O ala Jayson Tatum é um dos principais jogadores do Boston Celtics e, na temporada passada, liderou a franquia ao 18º título na história da NBA. O atleta de 26 anos está na liga desde 2017 e nunca vestiu a camisa de outro time que não a de Massachusetts. Para 2024/25, o jogador busca manter o bom nível e levar a equipe ao bicampeonato consecutivo.

Natural de San Luis, no Missouri, Tatum chama a atenção do mundo do basquete desde a universidade. O atleta se formo em Duke — instituto de ponta e uma das mais requisitadas por atletas para bolsas de estudos. A boa fama se confirmou no draft e ele foi a terceira escolha geral de 2017. Já na primeira temporada, o ala causou impacto, terminando com médias de 13.9 pontos e 5 rebotes.

A cada ano o ala foi evoluindo e se consolidou como um dos grandes nomes da liga. No entanto, Jayson era muito cobrado pela falta de um título de campeão da NBA, principalmente devido ao jejum de 16 anos que o Celtics viveu. Antes do troféu conquistado na temporada passada, ele já havia chegado nas finais em 2022, quando perdeu para o Golden State Warriors de Stephen Curry e companhia.

O Boston Celtics conseguiu manter a espinha dorsal do elenco campeão para 2024/25. Com isso, a expectativa é que o time comandado por Joe Mazzulla faça mais uma grande campanha. O pontapé inicial acontecerá nesta terça-feira (22), às 20h30 (horário de Brasília, contra o New York Knicks.