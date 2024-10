Após alcançar as finais da Conferência Oeste pela segunda vez na história da franquia, o Minnesota Timberwolves entra na nova temporada da NBA com expectativas elevadas. Sob o comando de Anthony Edwards, a equipe espera consolidar o desempenho positivo do último ano e chegar ainda mais longe na temporada 2024/25.

Movimentações feitas na offseason

A offseason dos Timberwolves foi movimentada, marcada por escolhas estratégicas de reforços e renovações. A equipe passou por algumas mudanças significativas, destacando a renovação de Luka Garza. Entre as adições, foram realizados trocas que trouxeram o ala Julius Randle e o armador Donte DiVincenzo, além das contratações de PJ Dozier e Joe Ingles como agentes livres. No draft, foram selecionados Rob Dillingham (8ª escolha), e Terrence Shannon (27ª escolha).

Por outro lado, a franquia também se despediu de alguns jogadores: Kyle Anderson foi para os Warriors, Jordan McLaughlin seguiu para os Kings, Wendell Moore Jr. foi para os Pistons, Monte Morris se transferiu para os Suns e Karl-Anthony Towns foi negociado com os Knicks. Além disso, o agente livre TJ Warren ainda não assinou com nenhuma equipe.

Desempenho na última temporada

Na temporada passada, o Minnesota impressionou ao registrar 56 vitórias e ficar frequentemente próximos do topo da Conferência Oeste. Anthony Edwards despontou como um jogador de elite, com habilidades excepcionais em ambos os lados da quadra. Rudy Gobert, premiado como o Jogador de Defesa do Ano da NBA 2023/24, e Naz Reid, eleito o Sexto Homem, também tiveram desempenhos notáveis.

As atuações de Jaden McDaniels na defesa e a contribuição coletiva da equipe garantiram o sucesso da temporada. Contudo, a ambição da equipe agora é superar a campanha anterior e alcançar as finais da NBA.

Anthony Edwards durante jogo entre Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, pela pré-temporada da NBA (Foto: Jasey Bradwell/AFP)

Timberwolves pode chegar às finais da NBA?

Mais uma vez, a eficácia da defesa será um fator determinante para o desempenho do Wolves. A equipe foi estruturada para alcançar resultados notáveis nesse aspecto, e Anthony Edwards está apenas começando a atingir seu potencial máximo. O que ele e o time realizaram na temporada anterior não parece ter sido um mero acaso. Além disso, Donte DiVincenzo deve compensar a ausência de arremessos externos gerados pela saída de Karl-Anthony Towns.

A possibilidade de chegarem às finais da NBA pode depender da rapidez com que Julius Randle se integrará ao jogo de Edwards e Rudy Gobert. Além disso, Rob Dillingham e Terrence Shannon precisarão se desenvolver de forma acelerada. Com a perda de Kyle Anderson e Monte Morris como agentes livres, e considerando a competitividade da Conferência Oeste, onde a margem de erro é mínima, a combinação de estrelas e profundidade será fundamental.