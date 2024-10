Lakers x Wolves: veja horário e onde assistir ao jogo da NBA

Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves se enfrentam pela NBA nesta terça-feira (22), às 23h (de Brasília), na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O jogo representa a estreia das duas equipes na temporada 2024/25 e, no Brasil, será transmitido por ESPN (televisão fechada), Disney+ e NBA League Pass (streaming).

➡️ Clique para assistir à NBA no Disney+

Desempenho de Lakers e Wolves na última temporada da NBA

Lakers: a equipe de LeBron James e companhia terminou a temporada regular na oitava colocação da Conferência Oeste, com 47 vitórias e 35 derrotas. No entanto, venceu a partida do play-in contra o New Orleans Pelicans e chegou aos playoffs como sétimo lugar. Logo na primeira rodada, porém, perdeu a série contra o Denver Nuggets por 4 a 1 e se despediu da briga pelo título.

Wolves: o Minnesota Timberwolves foi uma das grandes sensações da última temporada. Liderada pelo jovem Anthony Edwards, a equipe teve a terceira melhor campanha do Oeste (56 vitórias e 26 derrotas). Nos playoffs, manteve o ótimo desempenho e alcançou a final da conferência, quando perdeu por 4 a 1 para o Dallas Mavericks.

Anthony Edwards é 'o cara' do Minnesota Timberwolves (Foto: Michael Reaves / AFP)

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

Ficha do jogo

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

1ª rodada da temporada regular da NBA

Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles (EUA)

Data: 22 de outubro de 2024, às 23h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN, Disney+ e NBA League Pass