A NBA vive seu ápice comercial e tem ganhado cada vez mais destaque internacional. Graças a isso, a liga quebrou o recorde de jogadores nascidos fora dos Estados Unidos inscritos na liga, com 126 atletas. Na última temporada, a NBA foi exibida em 214 países diferentes e teve transmissões em mais de 50 línguas.

Entre as décadas de 90 e início dos anos 2000, o ex-comissário David Stern entendeu que o futuro da associação dependia de não ficar apenas nos Estados Unidos, começando então um movimento de expandir a NBA para outros continentes.

Como consequência do alcance global que a NBA consolidou nos últimos anos, a liga passou também a atrair cada vez mais jogadores do resto do mundo. Graças a crescente presença de estrangeiros, a liga não tem um MVP norte-americano desde James Harden, em 2018.

O sérvio Nikola Jokic foi três vezes MPV da NBA (Foto: Kate Frese/AFP)

Desde Harden, o grego Giannis Antetokounmpo faturou o prêmio duas vezes, o sérvio Nikola Jokic em três oportunidades e o camaronês Joel Embiid também foi reconhecido como o melhor jogador do mundo.

A NBA tem investido cada vez mais em programas como o “Basketball Without Borders” e a “NBA Academy”, que produziram nos últimos anos 46 jogadores para a liga. Juntamente com o investimento e o crescimento desses programas, atletas e ex-atletas embaixadores têm iniciado movimentos para fomentar a prática do basquete em outros países, desenvolvendo assim talento para o futuro do esporte.

Para completar a ideia de se estabelecer internacionalmente, a NBA agora investe em jogos fora dos Estados Unidos. Desde 2022, a liga tem feito partidas na Cidade do México e em Paris. E a ideia é expandir cada vez mais. Afastado do mercado chinês desde 2019, Adam Silver revelou no início do mês as intenções da liga de voltar ao país nos próximos anos.