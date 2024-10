A temporada 2024/2025 da NBA começa nesta terça-feira (22). O formato é o mesmo das últimas edições. As 30 equipes - 15 da Conferência Leste e 15 da Conferência Oeste - disputam 82 jogos da temporada regular em busca da vaga nos playoffs. Os seis primeiros colocados de cada conferência se classificam. Os times posicionados entre as posições 7 e 10 duelam no play-in, uma espécie de repescagem, valendo as duas vagas restantes.

continua após a publicidade

Assim como em 2023, a NBA terá uma copa em 2024. O chamado In-Season Tournament (Torneio de Dentro da Temporada) aproveita os jogos da temporada regular para uma competição paralela. As equipes são divididas em grupos e os classificados jogam um mata-mata até a decisão, que ocorrerá em Las Vegas, no dia 17 de dezembro, com cobertura in loco do Lance!. Clique aqui para ler uma explicação mais detalhada do torneio.

➡️ Temporada da NBA vai começar! Relembre os brasileiros que já jogaram na liga

Quais são os primeiros jogos da temporada da NBA?

Duas partidas abrem a nova temporada da NBA, com os dois maiores campeões da história já em quadra. Às 20h30 (de Brasília), o atual vencedor Boston Celtics enfrenta o New York Knicks no TD Garden, em Boston. Mais tarde, às 23h, é a vez de o Los Angeles Lakers encarar o Minnesota Timberwolves na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

continua após a publicidade

LeBron James atuará ao lado do filho, Bronny James, na NBA (Foto: Ethan Miller / AFP)

Onde assistir aos jogos da NBA

A transmissão dos jogos da NBA será dividida em algumas plataformas. Na televisão, as partidas serão exibidas apenas nos canais ESPN. No streaming, o torcedor pode acompanhar os duelos no Prime Video, no Disney+ ou no NBA League Pass.

Você ainda não tem acesso a essas plataformas? Clique abaixo.

➡️ Assista à NBA no Prime Video com 30 dias grátis!

➡️ Clique para assistir à NBA no Disney+

Datas importantes da NBA 2024/25

22 de outubro: início da temporada regular

início da temporada regular 12 de novembro: Início da Copa da NBA

Início da Copa da NBA 3 de dezembro: Fim da fase de grupos da Copa da NBA

Fim da fase de grupos da Copa da NBA 10 e 11 de dezembro: Quartas de final da Copa da NBA

Quartas de final da Copa da NBA 14 de dezembro: Semifinal da Copa da NBA

Semifinal da Copa da NBA 17 de dezembro: Final da Copa da NBA

Final da Copa da NBA 14 a 16 de fevereiro: Fim de semana do All-Star Game

Fim de semana do All-Star Game 13 de abril: Fim da temporada regular

Fim da temporada regular 15 a 18 de abril: Realização do play-in

Realização do play-in 19 de abril: Início dos playoffs

Início dos playoffs 5 de junho: Início das finais da NBA

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

Principais transferências da NBA

As equipes da NBA fizeram muitas movimentações para a temporada, entre renovações, trocas e acertos com jogadores que estavam sem contrato. Abaixo, o Lance! apresenta uma lista de atletas importantes que mudaram de franquia.

continua após a publicidade

Klay Thompson deixou o Golden State Warriors para acertar com o Dallas Mavericks

Paul George deixou o Los Angeles Clippers para acertar com o Philadelphia 76ers

Karl-Anthony Towns deixou o Minnesota Timberwolves para acertar com o New York Knicks

Russell Westbrook deixou o Los Angeles Clippers para acertar com o Denver Nuggets

Chris Paul deixou o Golden State Warriors para acertar com o San Antonio Spurs

DeMar DeRozan deixou o Chicago Bulls para acertar com o Sacramento Kings

Julius Randle deixou o New York Knicks para acertar com o Minnesota Timberwolves

Mikal Bridges deixou o Brooklyn Nets para acertar com o New York Knicks

Tobias Harris deixou o Philadelphia 76ers para acertar com o Detroit Pistons

Alex Caruso deixou o Chicago Bulls para acertar com o Oklahoma City Thunder

Dejounte Murray deixou o Atlanta Hakws para acertar com o New Orleans Pelicans

Donte DiVincenzo deixou o New York Knicks para acertar com o Minnesota Timberwolves

Buddy Hield deixou o Philadelphia 76ers para acertar com o Golden State Warriors

Deni Avdija deixou o Washington Wizards para acertar com o Portland Trail Blazers

Jalen McDaniels deixou o Toronto Raptors para acertar com o Sacramento Kings

Joe Ingles deixou o New York Knicks para acertar com o Minnesota Timberwolves

Após 13 anos nos Warriors, Klay Thompson acertou com o Dallas Mavericks (Foto: Glenn James / AFP)

➡️ LeBron James vai para a 22ª temporada na NBA! Saiba celebridades que não eram nascidas na estreia do King

Quem são os favoritos para a nova temporada da NBA?

Campeão da NBA na última temporada, o Boston Celtics é favorito ao bicampeoanto, segundo as casas de apostas e principais veículos americanos. A equipe manteve a base do time campeão, garantindo a renovação de contrato do astro Jayson Tatum e de outros cinco atletas (Derrick White, Sam Houser, Luke Kornet, Neemias Queta e Xavier Tillman). O único jogador que deixou a franquia foi Svi Mykhailiuk. As caras novas são Lonny Walker IV e os draftados Anton Watson e Baylor Scheierman.

Os dez favoritos ao título segundo as casas de apostas

1. Boston Celtics

2. Oklahoma City Thunder

3. New York Knicks

4. Denver Nuggets

5. Phoenix Suns

6. Philadelphia 76ers

7. Minnesota Timberwolves

8. Dallas Mavericks

9. Milwaukee Bucks

10. Phoenix Suns

Fonte: Fox Sports