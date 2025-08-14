Quais os próximos torneios de Hugo Calderano? Veja agenda

Segundo maior campeão do WTT, com dez títulos, Hugo Calderano volta à mesa nos próximos dias, após a conquista do troféu em Foz do Iguaçu, no último dia 3. Entre domingo (17) e segunda-feira (18), o brasileiro, segundo favorito, estreia no Grand Smash da Suécia, que será disputado na cidade de Malmo.



O mesa-tenista brasileiro, que só tem menos títulos de WTT do que o chinês Wang Chuqin (12), seu algoz na final do Mundial, em maio, é o segundo favorito do torneio sueco. O principal nome do Smash de Malmo é o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, que foi derrotado por Calderano na final da Copa do Mundo, em abril (vídeo abaixo).





A competição sueca é a maior que Calderano disputa desde o Mundial, há pouco mais de dois meses. Curiosamente, Chuqin, número 2 do mundo e campeão mundial, é a principal ausência em Malmo. Além dele, apenas outro top 30 não estará em ação em Malmo, o francês Alexis Lebrun (12º).

Primeiro atleta do continente americano a vencer uma Copa do Mundo, o brasileiro, após essa que foi sua maior conquista e o vice Mundial, enfileirou três conquistas de WTT: na Eslovênia, em junho, além de Buenos Aires, no final de julho, e Foz do Iguaçu, no início de agosto.

Calderano confirmado em Macau

Depois do torneio na Suécia, Calderano está inscrito no WTT Champions de Macau, que vai de 9 a 14 de setembro.

Embora o campeão da Copa do Mundo não tenha confirmado, tudo indica que o brasileiro também vai disputar o China Smash de Pequim, na China, que vai de 25 de setembro a 5 de outubro. Em 6 de agosto, a 50 dias do início do torneio, foi divulgado um vídeo sobre a competição chinesa, no qual o carioca é uma das estrelas. Confira abaixo:





Todas as edições dos Smashes (Reprodução)

Os 10 títulos (em 12 finais) de Calderano no WTT

● 2025 | 🥇 WTT Star Contender Foz do Iguaçu

● 2025 | 🥇 WTT Contender Buenos Aires

● 2025 | 🥇 WTT Star Contender Ljubljana

● 2024 | 🥇 WTT Star Contender Ljubljana

● 2024 | 🥇 WTT Contender Rio de Janeiro

● 2024 | 🥈 WTT Champions Incheon

● 2024 | 🥈 WTT Star Contender Goa

● 2023 | 🥇 WTT Contender Muscat

● 2023 | 🥇 WTT Contender Doha

● 2023 | 🥇 WTT Contender Durban

● 2022 | 🥇 WTT Contender Tunis

● 2021 | 🥇 WTT Star Contender Doha I