Corinthians decide encerrar equipe de basquete ao final da temporada

O Corinthians decidiu encerrar as atividades do basquete, incluindo as categorias de base, ao final desta temporada. A medida, motivada por cortes de custos, foi comunicada pelo presidente Osmar Stábile aos responsáveis pelas equipes.

A informação foi divulgada inicialmente pelo podcast Café Belgrado. Atualmente, o time masculino disputa o principal campeonato de basquete do Brasil, o NBB (Novo Basquete Brasil), enquanto a equipe feminina se destaca como uma das principais do cenário nacional, com vaga na final do Paulistão, além das categorias de base.

Em novembro, durante reunião com o Conselho de Orientação (CORI), Osmar Stábile havia comunicado o plano de encerrar as atividades da equipe de futsal como parte das medidas de redução de custos do clube. A modalidade integra a diretoria de Esportes Terrestres, que também inclui o basquete.

No último balanço divulgado pelo Corinthians, as despesas das modalidades foram notificadas dentro dos valores do clube social. Com números que incluem contas até julho, o Parque São Jorge fechou o período com um déficit de R$ 26,5 milhões.

Corinthians deixará de ter equipe de basquete após o fim do NBB (Novo Basquete Brasil) (Foto: Divulgação/FIBA)

Tradição

A decisão deve ser oficializada nos próximos dias. O NBB desta temporada terá duração até junho do próximo ano. O Corinthians ocupa a quarta colocação na tabela geral e está próximo de uma vaga para os playoffs da competição.

O basquete é um dos esportes mais tradicionais do Corinthians, que teve grandes ídolos como Wlamir Marques e Oscar. Nos anos 1950 e 1960, o clube viveu sua era de ouro, conquistando títulos estaduais, nacionais e sul-americanos. Após períodos de pausa, o time masculino retornou com força em 2017, venceu a Liga Ouro na primeira temporada e garantiu vaga no NBB.