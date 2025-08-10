Hugo Calderano cai no ranking com ausência no WTT do Japão; veja

O japonês Tomakazu Harimoto eliminou o alemão Qiu Dang nas quartas de final do WTT de Yokohama, no Japão, e acumulou a pontuação necessária para passar o brasileiro Hugo Calderano e se tornar o novo número 3 do mundo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O japonês Tomakazu Harimoto (Foto: Reprodução / Instagram)

Harimoto acumulava 5.280 pontos. Com a chegada na semifinal de Yokahoma, o japonês receberá 350 pontos, o suficiente para superar o brasileiro no ranking mundial. Atualmente, Calderano acumula 5.525 pontos.

Por que Hugo Calderano não está participando do WTT do Yokahoma?

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano está fora do WTT Champions 2025, que está sendo disputado em Yokohama, Japão. A confirmação foi dada por ele ao Olympics.com, enquanto treinava em Foz do Iguaçu para o WTT Star Contender. O atleta brasileiro esclareceu o motivo da ausência:

continua após a publicidade

➡️ Calderano é uma das estrelas de vídeo do WTT de Pequim; confira

— Eu decidi cancelar minha ida a Yokohama assim que as inscrições foram liberadas, então de fato não vou competir lá — declarou o brasileiro.

Hugo Calderano faz selfie com a torcida após o título em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

O tempo entre as competições foi o fator principal para ausência de Hugo. O WTT de Foz se encerrou no último domingo (3) e o de Yokohama começou na última quinta-feira (7). A viagem do Brasil ao Japão, que dura em média 30 horas, tornou a participação inviável.

continua após a publicidade

— Eu considerei essencial ter esse período de descanso e evitar um deslocamento tão extenso. Não é uma tarefa simples encarar uma jornada de 30 a 40 horas para logo em seguida competir — completou o mesatenista.

Hugo Calderano foi campeão do simples no WTT Contender em Buenos Aires e no WTT Contender de Foz do Iguaçu. Já nas duplas mistas, Hugo foi campeão com Bruna Takahashi na capital argentina e em Foz caíram nas quartas de final.