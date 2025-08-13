Saiba quando Calderano vai conhecer o rival de estreia na Suécia

Vivendo a melhor temporada da carreira, Hugo Calderano, de 29 anos, está prestes a estrear em mais uma competição. Domingo, começa o WTT da Suécia, na cidade de Malmo, e o brasileiro é um dos principais favoritos. O torneio terá transmissão da Cazé TV e do Sportv.



O mesa-tenista carioca, que vem de 26 vitórias seguidas em 2025, conhecerá, nesta sexta-feira (15), o adversário de estreia do torneio sueco. Calderano não compete desde o último dia 3, quando conquistou o título do WTT Contender de Foz do Iguaçu, seu 10º troféu da carreira. Uma semana antes, o atual campeão da Copa do Mundo triunfou na etapa de Buenos Aires do WTT. E, em junho, o brasileiro triunfou na Eslovênia.



Vítima de Calderano é campeão no Japão



Em abril, uma vitória sobre Tomokazu Harimoto levou Hugo Calderano a uma inédita final de Copa do Mundo. Logo em seguida, o brasileiro faria história com o maior título da carreira. Pois, nesta segunda-feira (11), o mesa-tenista anfitrião se emocionou ao se sagrar campeão do WTT do Japão, disputado em Yokohama.

O título veio com triunfo por 4 a 2 sobre o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking, com parciais de 11/9, 11/5, 11/8, 9/11, 11/13 e 11/4. O atleta da China, aliás, derrotou, em maio, o brasileiro na final do Mundial, em Doha, no Catar.

- Já perdi tantas vezes para Wang Chuqin que mal me lembro de tê-lo vencido. Por isso, tive que pensar muito nas minhas táticas, imaginar um dia como hoje, e isso se concretizou, então estou muito feliz - celeboru o número 4 do mundo.



Harimoto vai passar brasileiro no ranking

Antes mesmo de chegar à decisão, Harimoto já havia garantido a subida de uma posição no ranking mundial, ultrapassando Hugo Calderano.



Harimoto acumulava 5.280 pontos. Com a chegada na semifinal de Yokahoma, o japonês receberá 350 pontos, o suficiente para superar o brasileiro no ranking mundial. Atualmente, Calderano acumula 5.525 pontos.

