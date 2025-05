Aos 17 anos, em fevereiro de 2024, então 655º do mundo, João Fonseca derrotou Arthur Fils (36º), no Rio Open, em sua primeira vitória em ATP na carreira. Pois, nesta segunda-feira (26), o francês, de 20 anos e atual 14º do planeta, saboreou o primeiro triunfo em três edições de Roland Garros, superando o chileno Nicolas Jarry (149º), por 6/3, 6/4, 6/7 e 6/3, em batalha de 3h23m.



Em Paris, o anfitrião perdera nas estreias de 2023 e de 2024, respectivamente, para o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e para o italiano Matteo Arnaldi (35º). Antes, ele fracassara no qualifying de 2021 e de 2022.



O triunfo desta segunda foi o 20º de Fils em 30 partidas em 2025. Seu maior feito, até agora, foi ter chegado às quartas de final dos Masters 1000 de Indian Wells, Indian Wells (ambos na quadra rápida) e de Monte Carlo (no saibro).

Numa inédita segunda rodada em Roland Garros, o anfitrião terá pela frente o espanhol Jaume Munar (57º), que vem de triunfo sobre o argentino Ugo Carabelli, por 6/4, 6/1 e 7/5.

João Fonseca teve outra vitória contra Fils

O triunfo na estreia do Rio Open de 2024 não foi o único de João Fonseca contra Fils. Em dezembro, o número 1 do Brasil, já como o 145º do mundo, superou o adversário na estreia do NextGen Finals (vídeo abaixo). Como se sabe, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira conquistou o título invicto na Arábia Saudita.

