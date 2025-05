A torcida brasileira, muito provavelmente, vai lotar a acanhada quadra 7 de Roland Garros nesta terça-feira, para as estreias de Bia Haddad e João Fonseca. Enquanto a 23ª do mundo enfrenta a americana Hailey Baptiste, às 6h (de Brasília), o 65º melhor tenista do planeta tem pela frente o polonês Hubert Hurkacz (28º), em torno das 12h.

Semifinalista de Roland Garros em 1999 e comentarista da ESPN, Fernando Meligeni comentou os desafios de João Fonseca e Bia Haddad no Grand Slam francês, destacando tanto o potencial quanto os obstáculos iniciais no caminho dos atletas.

Alerta sobre Bia Haddad e João Fonseca



Meligeni foi direto ao comentar o caminho de João Fonseca, que faz sua primeira participação na chave principal de Roland Garros enfrentando o polonês Hubert Hurkacz:

- O João Fonseca tem uma chave difícil. O Hurkacz é um jogador muito experiente. É um jogo complicado pro João. Acho que se ele conseguir passar dessa primeira rodada pode almejar coisas maiores, bem grandes, de repente. A chave é dura, mas é como em qualquer Grand Slam. Muito preocupado com esse primeiro jogo que não é fácil e contra um cara muito inteligente em quadra que vem jogando bem - disse o campeão pan-americano de 2003, em Santo Domingo.



Sobre Bia Haddad, Meligeni destaca o fato dela ter sido semifinalista na semana passada em Estrasburgo. Mas faz uma ressalva:

- A Bia deu uma ótima esperança porque voltou a jogar bem, mas, por outro lado botou, um pouco de preocupação. O terceiro set dela na semifinal não foi dos melhores. A partir do 2 a 0 acabou se perdendo, perdendo bastante confiança. Mais uma vez ela tem uma boa primeira rodada e precisa muito ganhar para a partir daí a gente conseguir analisar até onde ela pode chegar - alertou o ídolo brasileiro, que somou 18 vitórias em 28 jogos em Roland Garros.

Na campanha de 1999 em Paris, Meligeni, então 54º do mundo, venceu cinco jogos até a semifinal, incluindo dois top 10: o australiano Patrick Rafter (3º), na terceira rodada, e o espanhol Alex Corretja (6º), nas quartas de final. O brasileiro, que teve como melhor ranking o 25º lugar, naquele mesmo ano, acabou surpreendido pelo ucraniano Andrei Medvedev (100º), em quatro sets, na semifinal em Paris. O azarão da Ucrânia perdeu o título para a lenda americana Andre Agassi.













João Fonseca a caminho do treino em Roland Garros (Foto: Vincent Curutchet / FFT)