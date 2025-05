Confirmando seu enorme favoritismo, Carlos Alcaraz não encontrou dificuldades na estreia de Roland Garros, nesta segunda (26). A primeira vítima do vice-líder do ranking foi o qualifier italiano Giulio Zeppieri, 310º, derrotado por por 3 sets a 0, com parciais de 6/3 6/4 6/2.

Com o triunfo do espanhol, é a 53ª vez consecutiva que o atual campeão vence na estreia do ano seguinte. Trata-se do único dos quatro Grand Slams no qual o detentor do título nunca foi derrotado na primeira rodada da temporada subsequente.

Tentando se tornar o primeiro tenista desde 2020 a vencer duas vezes consecutivas em Paris (o último foi o compatriota Rafael Nadal), Alcaraz aprovou sua atuação nesta segunda:

- Primeira rodada de torneio nunca é fácil, chegar aqui como atual campeão pode ser ainda mais difícil. Mas comecei muito bem e mantive um bom ritmo em toda a partida.

Alcaraz reencontra algoz de João Fonseca



Depois de sua 17ª vitória em 18 jogos no saibro no ano, o campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e de Roma terá pela frente, na segunda rodada, Fabian Marozsan, 56º. Há dois anos, na capital italiana, o húngaro conquistou, diante do espanhol, sua maior vitória na carreira. Em 2024, o ex-líder do ranking deu o troco, despachando o rival nas oitavas de final da quadra rápida do Masters 1000 de Indian Wells.

Ex-número 36 do mundo (seu melhor ranking, alcançado ano passado), Marozsan derrotou, no início de maio, João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Roma. Foi a primeira vez que o brasileiro não triunfou na abertura de um torneio desse nível.

O húngaro caiu na terceira rodada em Roma, diante do tcheco Jakub Mensik. Na semana seguinte, no ATP 250 de Genebra, Marozsan parou na segunda rodada, diante do italiano Matteo Arnaldi (39º).

Na estreia em Paris, o 56º do mundo derrotou Luca Nardi (95º), da Itália.





