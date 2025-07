De olho em novo ciclo, Seleção de nado artístico tem desafio em Singapura

O Brasil está prestes a estrear em mais uma modalidade no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. A partir desta quinta-feira (17), começam as disputas do nado artístico, disciplina em que a Seleção busca voltar a competir nos Jogos Olímpicos. A delegação, que conta com 11 atletas, já fez seu primeiro treino no palco do Mundial.

— No nosso primeiro treino aqui é só ajustar, reconhecer a piscina, ver se o som tá ok pra elas... Agora elas estão motivadas, temos algumas que são novas no Mundial Sênior, então vamos com tudo pra representar bem o Brasil. Nosso objetivo é ir pras finais, mas uma boa apresentação a gente já tá muito confiante que a gente vai fazer - declarou Glaucia Soutinho, técnica da Seleção de Nado Artístico

Fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, o Brasil aposta em uma equipe renovada, com média de idade de 21 anos, para o ciclo rumo a Los Angeles 2028. Com exceção dos quatro atletas que fazem sua estreia em Mundiais adultos em Singapura, os demais convocados integraram o grupo que disputou a final por equipes do Mundial de Doha, no ano passado.

Disputa da modalidade começa nesta quinta-feira (17) (Foto: Divulgação/ CBDA)

Programação completa do nado artístico

17 de julho, quinta-feira

23h: Eliminatórias solo técnico feminino

18 de julho, sexta-feira

3h: Eliminatórias dueto técnico feminino

23h: Eliminatórias livre por equipes

19 de julho, sábado

3h: Final solo técnico masculino

7h30: Final solo técnico feminino

23h: Eliminatórias solo livre feminino

20 de julho, domingo

7h30: Final livre por equipes

23h: Eliminatórias técnico por equipes

21 de julho, segunda-feira

3h: Final solo livre masculino

7h30: Final dueto técnico feminino

23h: Final solo livre feminino

22 de julho, terça-feira

7h30: Final técnico por equipes

23h: Eliminatórias dueto livre feminino

23 de julho, quarta-feira

8h30: Final dueto técnico misto

23h: Preliminar acro por equipes

24 de julho, quinta-feira

8h30: Final dueto livre feminino

23h: Final dueto livre misto

25 de julho, sexta-feira

8h30: Final acro por equipes