Saiba quais são os possíveis destinos de LeBron James

O nome de LeBron James é centro dos rumores na NBA nessa offseason. Aos 40 anos e com mais um ano de contrato garantido, o camisa 23, astro do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da história da NBA, ainda não decidiu seu futuro e não está descartada uma mudança de ares. Cinco franquias demonstraram interesse pelo astro da NBA: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e Miami Heat.

LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)

O clima esquentou após reportagens dos EUA indicarem que LeBron se sente desvalorizado nos Lakers, especialmente após a diretoria priorizar negociações por Luka Dončić, sem envolvê-lo nos planos.

A primeira situação em que o camisa 23 se mostrou insatisfeito foi logo quando a troca de Luka aconteceu. O craque não sabia da chegada de Doncic e nem o que envolvia a negociação. Meses depois, a franquia foi vendida por US$ 10 bilhões para Mark Walter, CEO da TWG Global, e apenas Doncic recebeu o aviso, deixando LeBron de lado mais uma vez.

A "cereja do bolo" aconteceu dias depois do fim da temporada 2024/25, quando o diretor do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, o técnico JJ Redick e Luka Doncic se encontraram para um jantar. Os temas abordados não foram divulgados pela mídia, mas o encontro aconteceu sem LeBron James na mesa.

Possíveis destinos do rei

Segundo o jornalista Scoop Robinson, da ESPN, quatro franquias demonstraram interesse pelo astro da NBA: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers. Agora já aparecem 5 franquias interessadas em ter LeBron, com New York Knicks e Miami Heat adicionadas a lista e a desistência dos Clippers.

Qual será o próximo passo de LeBron?

Com a offseason ainda em andamento, LeBron segue analisando o cenário. Fato é que, mesmo aos 40 anos, seu nome ainda mexe com o mercado, e qualquer movimentação terá impacto direto nas forças da liga.

Apesar do momento conturbado no Lakers, LeBron James deve continuar na franquia de Los Angeles até a próxima temporada, mesmo sem um contrato de renovação. Aos 40 anos, o astro não quer "perder tempo" na busca por mais títulos, conforme afirmou seu assessor.