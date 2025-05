A quadra 7 de Roland Garros será o palco das estreias de Bia Haddad e João Fonseca nesta terça-feira 27. A tenista paulistana, de 28 anos, será a primeira a entrar em ação, às 6h (de Brasília), enquanto o carioca, de 18, inicia o jogo em torno das 12h. O Grand Slam francês é transmitido pela ESPN no Brasil e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Número 23 do mundo, a principal tenista do país enfrenta a americana Hailey Baptiste, 70ª do mundo. No único jogo entre as duas até hoje, em 2022, no saibro do WTA 125 de Paris, Bia venceu por 3/6, 6/3 e 6/2.

Semana passada, a brasileira chegou à primeira semifinal na temporada, perdendo para a cazaque e campeã Elena Rybakina, em Estrasburgo, na França. Em Roland Garros, Bia tem como melhor resultado as semifinais de 2023, quando perdeu para a polonesa Iga Swiatek.

João Fonseca, por sua vez, tenta encerrar a sequência de três derrotas seguidas: para o americano Tommy Paul, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, para o holandês Jesper De Jong, na estreia do Challenger de Estoril, e diante do húngaro Fabian Marozsan, na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.

O adversário do número 1 do Brasil e 65 do mundo será o polonês Hubert Hurkacz, que, sábado, foi vice-campeão do ATP 250 de Genebra. Com a campanha no torneio suíço, o semifinalista de Wimbledon em 2021 (seu maior feito em Slams até hoje) subiu do 31º para o 28º lugar no ranking. Ano passado, o tenista da Polônia chegou ao top 6.

Roland Garros é apenas o segundo Grand Slam do carioca, de 18 anos, como profissional. Em janeiro, em Melbourne, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira furou o qualifying do Aberto da Austrália e, na primeira rodada, conquistou sua maior vitória até hoje na carreira, desbancando o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo (vídeo abaixo). Na rodada seguinte, o brasileiro perdeu para o italiano Lorenzo Sonego.

Monteiro caiu na estreia

No domingo, Thiago Monteiro (131º) lutou, mas caiu na estreia em Paris: 6/4 6/3 4/6 6/7 (6-8) e 6/1, em uma batalha de 4h16min, diante do tcheco Vit Kopriva, 85º.

João Fonseca x Hubert Hurkacz

📅 Dia: terça-feira, 27 de maio de 2025;

⏰ Horário: em torno das 12h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra 7 de Roland Garros, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)